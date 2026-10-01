CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un convegno sull’ipovisione, controlli gratuiti per gli adulti e una campagna di screening dedicata ai più piccoli. Così la sezione territoriale della Uici, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, celebra la Giornata mondiale della vista, promossa ogni anno dalla Iapb, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Il convegno «Oltre la vista» per la Giornata mondiale della vista

Il primo appuntamento è in programma l’8 ottobre alle 16.30 nella sala consiliare dell’ex palazzo comunale, in via Vittorio Veneto. Il convegno, dal titolo «Oltre la vista. Imparare a vedere», ha come tema principale l’ipovisione: dalle cause alla prevenzione, fino alla riabilitazione e all’impatto psicologico. Inoltre, si parlerà di accessibilità sensoriale e di progettazione inclusiva, cioè delle strategie per costruire la propria autonomia attraverso spazi pensati e progettati insieme alle persone con disabilità visiva, e non solo.

I relatori

Per la parte medica interverranno gli oculisti ospedalieri, tra cui il dottor Tartaglia, responsabile dell’ambulatorio di glaucoma di secondo livello, e la dottoressa Millacci, referente del percorso oculistico pediatrico. Insieme a loro prenderanno la parola Mariachiara Vecchieschi, ortottista; Marina Colangelo, psicologa; Claudio Valdrighi, architetto, e Viviana Vittori, geometra.

Screening gratuiti per gli adulti: come prenotare

Al termine del convegno, nella stanza della guardia medica turistica in piazza Orsini, sede dell’Azienda Usl, saranno effettuati screening gratuiti per la popolazione adulta. In particolare, gli specialisti misureranno il tono oculare, cioè la pressione all’interno dell’occhio, e scatteranno una foto del fondo retinico per valutare lo stato della retina.

Per prenotare è necessario chiamare il numero 349 0824663.

Lo screening per i più piccoli

Il secondo appuntamento è dedicato ai bambini. La mattina del 9 ottobre, infatti, l’unità operativa di oculistica, attraverso il percorso oculistico pediatrico, porterà avanti una campagna di screening per i più piccoli, dalla scuola dell’infanzia comunale alle prime classi della scuola primaria. A seguire i controlli saranno le dottoresse Millacci e Cappuccini.

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