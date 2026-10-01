GROSSETO – In funzione il nuovo impianto fotovoltaico realizzato dalla Provincia sul tetto dell’Istituto superiore alberghiero “Leopoldo II di Lorena”.

Si tratta di un impianto costituito da 112 pannelli fotovoltaici, realizzato dall’amministrazione provinciale con risorse Pnrr. Un primo riscontro sul funzionamento arriva dall’elaborazione semestrale trasmessa dalla Provincia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La dimensione dell’impianto, infatti, comporta per l’Ente una serie di adempimenti previsti dalla normativa, tra i quali l’istituzione di un’officina elettrica e adempimenti dichiarativi semestrali. Nel primo semestre sono stati prodotti 16,3 kWh di energia, di cui 11,46 kWh consumata e 4,8 kWh di energia immessa in rete.

«L’installazione del fotovoltaico al Leopoldo II di Lorena è un intervento che traduce in un risultato concreto il lavoro della Provincia sull’efficientamento energetico del patrimonio pubblico – dichiara il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola – I primi dati che arrivano dall’impianto ci mostrano che l’investimento sta già producendo energia per il fabbisogno dell’istituto e consente anche di immettere in rete una parte dell’energia prodotta. È un risultato importante perché significa intervenire contemporaneamente sulla qualità degli edifici pubblici, sulla riduzione dei consumi e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili».

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia della Provincia, che attraverso le risorse del PNRR sta accompagnando la riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare con interventi capaci di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e favorire il ricorso alle fonti rinnovabili.

«Questo impianto – spiega Limatola – è inoltre il primo di una serie di cinque impianti fotovoltaici che la Provincia sta realizzando su altrettanti edifici pubblici. Il programma coinvolge altre strutture scolastiche e anche l’autoparco provinciale e rappresenta un tassello di un percorso più ampio di riqualificazione energetica del nostro patrimonio. Investire sugli edifici pubblici significa renderli più efficienti e sostenibili, con benefici che riguardano sia l’ambiente, sia la gestione delle risorse pubbliche».