GROSSETO – La grande boxe non ha età, e la Fight Gym lo ha dimostrato ancora una volta sul ring nazionale. Ai recenti Campionati Italiani di Gym Boxe, andati in scena la scorsa settimana a Sapri in provincia di Salerno, il sodalizio guidato dal presidente Amedeo Raffi ha conquistato due prestigiosi podi con i suoi atleti master Massimiliano Pinto e assimo Lo Casto, confermando la qualità del lavoro svolto dal maestro Raffaele D’Amico con il suo staff di tecnici in ogni fascia anagrafica.

Accompagnati all’angolo dal tecnico Francesco Romboli, i due pugili in gara sono riusciti entrambi a salire sul podio tricolore al termine di ottime prestazioni.

Una bella medaglia d’argento per Massimiliano Pinto: impegnato nella classe Master (fascia d’età 36/50 anni, categoria 81 kg), ha superato brillantemente i quarti di finale contro il lombardo Emanuele Puoti e si è imposto in semifinale sul campano Vincenzo Bevilacqua. Si è arreso solo in finale, per un soffio, al piemontese Roberto Zucca, portando a casa un meritatissimo secondo posto.

Bronzo invece per Massimo Lo Casto: in gara nella classe Over (fascia d’età 51/65 anni, categoria 69 kg), ha conquistato l’accesso alle semifinali sconfiggendo ai quarti il campione ligure Roberto Perfumo. La sua corsa si è fermata solo davanti al laziale Diego Caruso, garantendogli comunque un metallo prezioso.