Gavorrano. Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del BioBikeTour, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. Un fine settimana da vivere in bicicletta attraverso la Maremma, con 100 chilometri di degustazioni in due giorni e 12 aziende biologiche coinvolte, pedalando tra i territori di Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Bio-Distretto Colline della Pia e l’ASD Amici 2 Ruote Gavorrano, con il sostegno dei Comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada, della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana. Il BioBikeTour propone un modo diverso di conoscere il territorio, alternando la bicicletta alle soste nelle aziende, alle degustazioni e all’incontro con le produzioni biologiche locali.

Sabato 17 ottobre il ritrovo è fissato alle 8 alla Rocca di Montemassi, con partenza alle 8.30. Il percorso, classificato come escursione cicloturistica di difficoltà medio-facile, si sviluppa per 45 chilometri con un dislivello di 700 metri. È consigliato l’utilizzo di e-bike oppure, per le persone allenate, mountain bike e gravel.

La seconda giornata, domenica 18 ottobre, partirà dal Pelagone Hotel & Golf Resort: anche in questo caso il ritrovo è alle 8 e la partenza alle 8.30. Il percorso cicloturistico è di 50 chilometri, con 880 metri di dislivello e difficoltà medio-facile, e accompagnerà i partecipanti alla scoperta di altre aziende e luoghi del Bio-Distretto.

La quota di partecipazione al BioBikeTour, comprensiva di assicurazione, è di 20 euro per la giornata di sabato 17 ottobre, 20 euro per quella di domenica 18 ottobre e 35 euro per entrambe le giornate. La prenotazione è obbligatoria entro il 10 ottobre. L’iscrizione può essere effettuata attraverso il modulo disponibile sul sito www.biobiketour.it. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario oppure direttamente sul posto prima della partenza.

Per le cicloescursioni è obbligatorio l’uso del casco e i minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto. Lo staff sarà presente lungo tutto il percorso e saranno disponibili due mezzi di trasporto a supporto in caso di problemi fisici o tecnici. È inoltre possibile noleggiare una e-bike in loco, previa prenotazione contattando Fabrizio al 327 9824636.

Domenica 18 ottobre sarà possibile partecipare anche al trekking del BioTour, con partenza dal Pelagone. Il percorso è di circa 9 chilometri e si sviluppa sulle colline intorno al resort, tra laghetti e scorci panoramici, con soste dedicate anche alla degustazione dei prodotti delle aziende del Bio-Distretto. La quota di partecipazione al trekking è di 15 euro.

La giornata di domenica proseguirà nel pomeriggio al Pelagone con la Festa di Campagna e il mercato delle eccellenze delle produzioni agricole del territorio. Dalle 13 alle 18 sarà possibile incontrare i produttori, degustare i loro prodotti e acquistarli direttamente. Agli iscritti al BioBikeTour sarà inoltre consegnato un voucher del valore di 10 euro da utilizzare al mercato dei produttori del Bio-Distretto.

La Festa di Campagna sarà anche un’occasione per conoscere alcune delle tradizioni e delle esperienze legate alla Maremma. Saranno presenti i butteri e la falconeria, mentre per i più piccoli sarà possibile provare il battesimo della sella. Lo chef Sandro Signori proporrà uno show cooking dedicato al tortello maremmano.

Parteciperanno inoltre i Cantori del Maggio e i poeti estemporanei in ottava rima, la Pro Loco di Gavorrano con i figuranti che racconteranno la storia della Pia de’ Tolomei e i Terzieri di Massa Marittima con sbandieratori e tamburini. Ci saranno anche artigiani legati agli antichi mestieri e musica.

Sempre domenica il Pelagone ospiterà un Open Day del golf aperto a tutti coloro che vorranno provare questa esperienza, con l’assistenza dei maestri del Pelagone.

Il programma completo, il modulo di iscrizione e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito www.biobiketour.it.