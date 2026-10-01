SCANSANO – La Rsa è a rischio chiusura? Intorno a questo interrogativo gira l’intervento di Daniele Gasperi, della Segreteria provinciale Pci.

«Giunge ancora come una scelta tra l’incudine e il martello, il rischio di vedere avverarsi la notizia della chiusura della Rsa “San Giovanni” di Scansano. Come confermato dalla Sindaca Maria Bice Ginesi e come riportato dagli atti della Giunta del Coeso Società della Salute, questa possibilità scongiurata fino ad oggi, potrebbe infatti concretizzarsi» fa presente Gasperi.

«Un fulmine a ciel sereno -dichiara – che andrebbe a minare il tessuto cittadino di un’importante struttura in grado di garantire un livello occupazionale ed economico, quantomeno sufficiente».

Questa controversia, come ricorda lo stesso Gsperi, si rincorre fin dal 2020. «È da quel periodo, in effetti, che esistono le voci di chiusura della Rsa, tuttavia smentite dall’allora gestione della Asl, ma adesso, a quanto sembra, si fa concreta questa possibilità» precisa.

«Il tutto nasce dalla complessità strutturale dell’edificio che ospita 25 anziani (36 fino al 2022), che necessita di lavori di sicurezza antincendio e sismica e sull’esigenza di valutare una ristrutturazione degli attuali locali, siti in un edificio nel centro del paese, o se virare verso soluzioni alternative ex novo – ricorda – Decisioni che però negli anni nessuno si è assunto, nemmeno di fronte a diverse sollecitazioni. Ora però è arrivato il momento delle soluzioni, che deve essere prioritario, davanti a un rischio che sembra avviato con delle certezze deliberate»

«Come Pci provinciale, crediamo che questo sia un ulteriore passo avanti verso una conclamata riduzione e smembramento dei servizi sociosanitari dei territori con il loro conseguente accentramento, – prosegue – che è diventato il mantra abituale e la ricetta regionale per eccellenza».

«Sarebbe stato opportuno in questi anni che l’Asl, con la propria Direzione, avesse affrontato la questione per definire un progetto consono alle esigenze dei residenti della struttura, intervenendo con chiarezza nei propri intenti», fa notare Gasperi .

Inoltre, «Ci preme sottolineare la salvaguardia dei posti di lavoro, un atto che non deve passare sottotraccia, ma messo sul banco delle garanzie del futuro della Rsa», precisa.

«Condividiamo in pieno le preoccupazioni della sindaca Maria Bice Ginesi – prosegue – e apprezziamo il suo voto contrario al bilancio consuntivo e al documento allegato, così come la richiesta di chiarezza e di confronto, con un Consiglio comunale aperto, alla presenza dell’Asl Toscana Sud Est e il Coeso Società della Salute, affinché si arrivi a una definizione sul futuro del “San Giovanni”, che al proprio interno prevede anche gli ambulatori e servizi del distretto, che potrebbero subire un forte ridimensionament»

«Riteniamo – conclude Gasperi – come abbiamo già dimostrato per le questioni sociosanitarie nelle scorse settimane, che i servizi territoriali fanno parte della concezione del Bene Comune e sono quindi un’esigenza non trattabile».