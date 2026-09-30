CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «I casi di virus West Nile e Chikungunya accertati nel territorio comunale di Grosseto – con un conseguente decesso – e nella frazione balneare di Marina di Grosseto hanno riacceso i riflettori su una questione sanitaria e ambientale che il Comune di Castiglione della Pescaia sembra trattare con sconcertante distacco».

A parlare è Sebastiano Biancalani, componente del direttivo del circolo comunale castiglionese di Fratelli d’Italia.

«Mentre il capoluogo avvia disinfestazioni mirate e ordinanze urgenti – prosegue – ci chiediamo se la giunta guidata dalla sindaca Elena Nappi stia rivolgendo la giusta attenzione a quanto sta accadendo intorno a noi. Purtroppo, la disgraziata legge regionale toscana, attraverso il suo inadeguato Piano di Prevenzione, vieta categoricamente i trattamenti adulticidi a calendario o a scopo puramente preventivo. Le disinfestazioni per abbattere le zanzare adulte sono riservate esclusivamente a situazioni contingibili e urgenti, ovvero quando la Asl accerta ufficialmente un focolaio o un caso umano nel territorio comunale».

Fratelli d’Italia si chiede se, «vista la particolare vicinanza dei contagi conclamati, non sia possibile richiedere un trattamento straordinario di adulticidi anche nel nostro territorio, dove le zanzare sono tornate prepotentemente a far da padrone. Chiediamo quindi alla sindaca di attivarsi concretamente per la salute dei cittadini attraverso i canali istituzionali con gli enti preposti, al fine di valutare la situazione e mettere in campo soluzioni mirate. Rimane l’impressione che la Giunta Comunale stia attuando una politica dell’attesa: aspettare che si verifichi un contagio formale dentro i confini comunali per poter sbloccare i protocolli d’emergenza e gli adulticidi straordinari».

«A peggiorare il quadro vi è la totale inefficacia delle misure messe in campo finora: a fronte di una quantità impressionante di zanzare, nonostante le piogge estive inesistenti, l’uso dei larvicidi e i protocolli di attenzione comunicati – per giunta male o addirittura per nulla ai privati – hanno prodotto un effetto del tutto nullo. Emblematico di questo fallimento è l’ambientalismo da salotto ed esclusivamente di facciata di questa amministrazione, che si traduce in paradossi come quello di lasciare l’irrigazione dei giardini comunali attiva persino durante le piogge di queste ultime settimane. Evidentemente, neppure l’acqua è considerata una risorsa preziosa; o forse l’intervento su un semplice temporizzatore per l’irrigazione non interessava al sindaco, poiché non avrebbe garantito visibilità né tagli di nastro, ma solo un elementare senso civico».

«In un territorio pianeggiante e ricco di bacini acquei come quello castiglionese, la prevenzione non può ridursi a una mera formalità burocratica, ma deve tornare a essere una priorità politica reale. Una priorità che l’attuale amministrazione, al momento, continua colpevolmente a rimandare».

La risposta della sindaca Nappi: «Nessun allarmismo, Castiglione è un modello di prevenzione»

«Che nessuno si permetta di dire che questa amministrazione, tantomeno la sottoscritta, è refrattaria ai problemi che riguardano la salute della propria comunità, e che nessuno si permetta di fare allarmismi».

In Consiglio comunale, la sindaca Elena Nappi ha risposto alle dichiarazioni del direttivo del circolo comunale castiglionese di Fratelli d’Italia in merito ai casi di West Nile accertati nel territorio comunale di Grosseto, respingendo le accuse di scarsa attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

«Quando si mette in discussione la salute della nostra comunità è doverosa una mia risposta – continua la sindaca –. Si accusa l’amministrazione comunale, il sindaco in particolare che ne è il portavoce ufficiale, di essere totalmente refrattaria a questo problema; mi dispiace, ancora una volta, dover sottolineare che prima ci si informa e poi si parla. Non solo questa amministrazione non è refrattaria, ma dallo scorso anno è l’unica amministrazione della provincia di Grosseto che dichiaratamente, insieme alla Asl e al Consorzio di Bonifica, ha avviato incontri e riunioni per individuare le zone critiche dove è possibile che le zanzare portatrici della malattia si annidino e per mettere in campo interventi specifici nelle aree individuate.

Un lavoro che comprende anche il trattamento delle zone critiche, con il taglio della vegetazione a livelli molto bassi, in modo da evitare che possano diventare vere e proprie aree di nidificazione. Inoltre, per nove mesi all’anno, e questo lo facciamo da oltre cinque anni, effettuiamo interventi larvicidi, da quando la Asl, che ha competenza sulle disinfestazioni, ne ha vietato l’utilizzo ritenendole più pericolose per la salute pubblica che utili. Da marzo alla fine di ottobre interveniamo in tutte le caditoie stradali e in tutti i tombini, utilizzando apposite pastiglie per impedire la riproduzione delle larve. Quest’anno, probabilmente, prorogheremo gli interventi per tutto l’anno, in accordo con la Asl».

«Mi preme sottolineare poi – puntualizza la prima cittadina – che questa notizia, lanciata da Fratelli d’Italia senza avere informazioni certe, crea solo allarmismo all’interno di una comunità sana. Quando viene effettuata una disinfestazione significa che ci sono casi concreti e cluster. Gli interventi effettuati a Grosseto sono stati realizzati nei luoghi in cui è stata riscontrata evidenza dei casi».

«A tanti cittadini che mi hanno chiesto informazioni ho risposto che è sempre bene non dover ricorrere alle disinfestazioni, perché significa che non sono stati riscontrati casi conclamati di malattia all’interno della comunità. In questo momento non ci sono attività che si possano o si debbano effettuare, perché in questa comunità non è stato riscontrato alcun caso».

«Vorrei inoltre ricordare che le zanzare non fanno più di 200 metri di volo e non riescono quindi a percorrere gli 8 chilometri che ci separano da Marina di Grosseto, la zona più vicina nella quale sono stati segnalati i casi. La zanzara, inoltre, non vive che pochi giorni, ma si riproduce in poche ore, ed è in questa fase che va fermata. Le disinfestazioni degli adulti, quindi, oltre a essere nocive, risultano inutili».

«Se ci sono dubbi o domande – conclude la sindaca Nappi – questa amministrazione è sempre a disposizione. Ci sono i consiglieri di maggioranza che possono fornire informazioni e quelli di minoranza che possono informarsi e riferire. Siamo una comunità coesa, ci conosciamo tutti e nessuno può permettersi di fare allarmismo sulla salute, che è il più importante bene pubblico della comunità. Mi preme sottolineare che, se ci fossero state notizie da dare, le avreste avute attraverso un reel, visto che mi si accusa anche di essere troppo presente sui social, oppure attraverso una riunione pubblica, magari proprio in Sala consiliare».

La sindaca Elena Nappi invita i referenti di Fratelli d’Italia a partecipare all’incontro del 26 ottobre, nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto, dove la Asl riunirà tutti i sindaci della provincia per parlare del «modello Castiglione della Pescaia». Un modello che sarà portato come esempio delle modalità di gestione di queste situazioni, dal momento che Castiglione della Pescaia è stato l’unico Comune della provincia ad aver portato avanti questo tipo di attività.