ROCCASTRADA – Si chiude con un bilancio soddisfacente la vendemmia 2026 a Rocca di Montemassi, nel cuore della Maremma. Un’annata segnata dal grande caldo e dalla scarsità di piogge, ma che ha comunque permesso di portare in cantina uve di buona qualità e mantenere livelli produttivi positivi. A fare il punto, proprio negli ultimi giorni di raccolta del Cabernet Sauvignon, è Alessandro Gallo, direttore di Rocca di Montemassi.

«Oggi siamo alla chiusura della vendemmia, siamo nel Cabernet Sauvignon di Rocca di Montemassi e si può cominciare a fare un bilancio – spiega Gallo –. Sicuramente non ci si può nascondere di fronte a un’annata terribilmente calda e terribilmente asciutta. La fortuna dell’azienda è avere una disponibilità di acqua importante, che ci ha consentito comunque di salvare le piante, salvare il frutto e avere una buona produzione».

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Acqua e cambiamento climatico

È proprio la disponibilità di acqua uno degli elementi centrali per affrontare stagioni caratterizzate da temperature elevate e precipitazioni sempre più irregolari.

«Oggi l’acqua, soprattutto in questa regione e in questa parte della Toscana, diventa sicuramente fondamentale – prosegue Gallo –. Il cambiamento climatico è qualcosa a cui siamo di fronte tutti i giorni e la possibilità dell’irrigazione ci consente non solo di intervenire sugli aspetti quantitativi, ma anche su quelli qualitativi del frutto e dell’uva».

Il risultato, al termine della raccolta, è dunque positivo: «Alla fine è un bilancio soddisfacente, sia in termini qualitativi che quantitativi».

Dalla vigna alla cantina

Con la raccolta dell’uva, però, il lavoro non è concluso. La qualità del vino nasce infatti dall’equilibrio tra quanto viene fatto durante l’anno tra i filari e le successive lavorazioni in cantina.

«È importante la vigna e il lavoro in vigna, ma sicuramente è importantissimo anche il lavoro in cantina per la trasformazione dell’uva in vino – sottolinea Gallo –. La fase macerativa, quella in cui si fanno i rimontaggi, è essenziale per ottenere la qualità del prodotto, la morbidezza dei tannini e l’eleganza dei vini».

La vendemmia 2026 di Rocca di Montemassi si chiude così con risultati soddisfacenti, nonostante una stagione particolarmente difficile dal punto di vista climatico, mentre in cantina inizia ora il percorso che porterà le uve raccolte nei vigneti maremmani a diventare vino.