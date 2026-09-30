GAVORRANO – «Il tempo pieno slitta ancora». Non c’è pace per i genitori delle tre scuole primarie di Gavorrano e Scarlino. L’avvio della mensa ha infatti avuto dei ritardi indipendenti alle volontà dei due comuni.

Il ricorso e la nuova graduatoria

La procedura di gara si era conclusa a luglio con l’aggiudicazione del servizio. C’era però stato il ricorso di una delle ditte partecipanti al bando. Questo ha portato ad un riesame e ad una differente aggiudicazione dei punteggi. Con la nuova graduatoria la stazione unica appaltante della Provincia di Grosseto ha annullato in autotutela la precedente aggiudicazione, e questo ha portato ad un riallineamento anche rispetto ai dipendenti.

Tempo pieno, si parte tra il 5 e il 12 ottobre

Il servizio mensa (e il conseguente tempo pieno) partirà dunque tra il 5 e il 12 ottobre.

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«Una scuola Made in Italy»

Proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie la scuola ha avviato n progetto, “Una scuola Made in Italy”, con i ragazzi che si portano il pranzo da casa e la sorveglianza pomeridiana garantita sino alle 17. Il progetto avrebbe dovuto partire il 1° ottobre.

La protesta dei genitori

«Adesso è arrivata una circolare e c’è un nuovo slittamento»lamenta una nostra lettrice e madre di uno dei ragazzi della scuola. «È arrivata una circolare dove si dive che, siccome il 2 ottobre, venerdì, ci sarà sciopero, il servizio non partirà sino a lunedì 5. ma altri due giorni per molti genitori sono un problema serio, che interferisce con gli orari di lavoro e con eventuali permessi da prendere».

Cosa dice la circolare

«In considerazione dello sciopero del personale scolastico indetto per la giornata di venerdì 2 ottobre che potrebbe non garantire il regolare svolgimento delle attività – si legge nella circolare -, e al fine di organizzare al meglio il servizio, si comunica la nuova data di avvio dei moduli del progetto “Una scuola Made in Italy”: lunedì 5 ottobre. Da tale data le attività si svolgeranno secondo gli orari e nei locali già comunicati, proseguendo regolarmente in base al calendario previsto e fino all’ inizio ufficiale del servizio di tempo prolungato».

«Non riusciamo a capire perché procrastinare, visto che non si sta attivando una ditta, ma ciascuno si porterà il panierino da casa, quindi anche si dovesse attivare per il solo giovedì intanto facciamolo partire, senza rinviare nuovamente».