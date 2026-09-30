SORANO – Circa 70 rappresentanti dei Gal, i Gruppi di azione locale, arriveranno da tutta Italia per un convegno alla Fortezza Orsini, in programma dal 7 al 9 ottobre. In vista dell’appuntamento, l’amministrazione comunale fa il punto sulle iniziative dedicate all’accoglienza e alla valorizzazione del patrimonio locale: progetti che uniscono nuove tecnologie, mobilità e recupero di strutture.

I rappresentanti dei Gal alla Fortezza Orsini

Oltre a partecipare ai lavori del convegno, gli ospiti avranno l’occasione di visitare il territorio. Tra le esperienze che verranno presentate ci sarà anche il progetto realizzato a San Giovanni delle Contee, dove il Comune ha effettuato ulteriori interventi per circa 15mila euro, destinati alla cucina, al pavimento e al battiscopa.

«Stiamo lavorando perché il nostro patrimonio possa essere sempre più conosciuto e vissuto – dichiara la sindaca Barbara Belcari -. L’arrivo a ottobre dei rappresentanti dei Gal italiani sarà un’occasione importante per presentare Sorano, le sue frazioni e alcuni dei progetti sui quali stiamo investendo».

Il nuovo ostello verso l’inaugurazione

Rientra nello stesso percorso anche l’ostello, affidato in via definitiva al Comitato festeggiamenti e ormai prossimo all’inaugurazione. All’interno della struttura, infatti, sono stati completati gli ultimi lavori: la sistemazione del pavimento e del battiscopa e l’acquisto della cucina e delle attrezzature.

«Abbiamo un territorio straordinario, ma per valorizzarlo dobbiamo anche creare servizi, recuperare strutture e offrire nuove possibilità a chi viene a visitarlo – prosegue Barbara Belcari -. L’ostello e gli interventi realizzati a San Giovanni delle Contee vanno in questa direzione».

MuseApp e Bici in Comune

Sul fronte dei servizi e dell’innovazione, inoltre, il Comune sta portando avanti due progetti. Il primo è MuseApp, che permette di scoprire con strumenti digitali il patrimonio storico e culturale del territorio; il secondo è Bici in Comune, che prevede l’installazione di biciclette a Sorano e a Sovana.

«Accanto all’accoglienza stiamo lavorando molto sugli strumenti che possono migliorare l’esperienza di chi visita Sorano e rendere il nostro patrimonio più accessibile – aggiunge Luca Giustacori, assessore a eventi e manifestazioni, digitalizzazione e innovazione -. MuseApp utilizza le nuove tecnologie per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta dei nostri luoghi, mentre con Bici in Comune vogliamo ampliare le possibilità di muoversi e conoscere Sorano e Sovana. Sono progetti diversi, ma inseriti in un percorso che punta a utilizzare anche l’innovazione per raccontare e far vivere meglio il territorio».

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