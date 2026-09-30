GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha introdotto, con la modifica del Regolamento comunale Tari, una nuova agevolazione destinata ai nuclei familiari con valore Isee compreso tra la soglia prevista a livello statale e 12 mila euro e con la presenza di soggetti disoccupati, in cassa integrazione o in pensione.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 35% della quota variabile della tariffa Tari, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti.

«Con questa modifica abbiamo voluto rafforzare il sostegno alle famiglie che si trovano in una situazione economica che dà diritto alle agevolazioni, ampliando la platea dei potenziali beneficiari fino alla soglia Isee di 12 mila euro – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Simona Rusconi, assessore al Bilancio del Comune di Grosseto –. Si tratta di una misura concreta, che interviene direttamente sulla componente variabile della Tari e che per il 2026 offre alle famiglie interessate anche un margine temporale più ampio per presentare la documentazione necessaria».

Per il solo anno 2026, infatti, il Consiglio comunale ha previsto una specifica proroga dei termini per la presentazione della documentazione Isee necessaria al riconoscimento dell’agevolazione, la quale potrà essere presentata entro il 31 ottobre 2026.

«Invitiamo quindi i nuclei familiari che ritengono di possedere i requisiti a verificare la propria situazione e a presentare la documentazione entro il termine stabilito – proseguono Vivarelli Colonna e Rusconi –. L’obiettivo è fare in modo che una misura pensata per sostenere le famiglie possa essere effettivamente conosciuta e utilizzata da chi ne ha diritto».