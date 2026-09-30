MANCIANO – Il cinema di Manciano pieno per ascoltare la voce di una delle criminologhe e psicologhe forensi più note d’Italia. L’incontro “Crescere senza farsi male. Sessualità, dipendenze e relazioni consapevoli”, che ha visto protagonista Roberta Bruzzone, si è rivelato un appuntamento molto apprezzato dalla comunità maremmana. Un momento formativo voluto dal Comune di Manciano per offrire a giovani, genitori ed educatori chiavi di lettura concrete di fronte a sfide sempre più complesse.

Parole necessarie: la consapevolezza come forma di prevenzione

Sessualità, uso e abuso di sostanze, dinamiche relazionali, gestione del consenso e trappole digitali: temi sottili e importanti, spesso vissuti in solitudine dalle nuove generazioni o affrontati con difficoltà all’interno delle famiglie. Con il suo consueto stile diretto, pragmatico e senza filtri, Roberta Bruzzone ha tracciato i contorni di cosa significhi oggi educare ed educarsi alla consapevolezza.

L’evento ha mostrato chiaramente quanto sia urgente spezzare i tabù ed entrare nei meccanismi emotivi e psicologici dei giovani prima che il disagio si trasformi in rischio. Le parole pronunciate dal palco non sono state solo riflessioni teoriche, ma veri e propri strumenti di difesa: imparare a riconoscere una relazione tossica, decodificare i segnali delle dipendenze ed evitare comportamenti impulsivi o autodistruttivi.

L’urgenza del presente: perché ascoltare oggi non è più opzionale

In un’epoca dominata dall’iper connessione, dalla velocità dell’informazione e dall’isolamento affettivo, appuntamenti come questo assumono una portata fondamentale. Ragazzi e adolescenti si trovano immersi in un contesto sociale che richiede risposte rapide, esponendoli a rischi invisibili ma pervasivi.

La presenza trasversale in sala, dai giovanissimi fino ai nonni, passando per docenti ed educatori, dimostra quanto la comunità avverta il bisogno di essere guidata. Il messaggio emerso è chiaro: prevenire significa ascoltare. Ma significa anche fornire agli adulti la capacità di interpretare i segnali d’allarme e ai giovani la forza di dire “no”, costruendo confini personali sani ed emersi dalla consapevolezza e dal rispetto reciproco.

Il confronto aperto: il coraggio delle domande e il valore dell’ascolto

Uno dei momenti più intensi dell’evento si è vissuto nella parte finale, quando la parola è passata al pubblico. In uno spazio di dialogo aperto e privo di giudizio, giovani e genitori hanno trovato il coraggio di prendere il microfono per porre domande, condividere dubbi e portare testimonianze di vita quotidiana.

Le risposte di Roberta Bruzzone, puntuali, chiare e prive di retorica, hanno trasformato la platea in un vero e proprio cantiere di riflessione collettiva. Questo scambio diretto ha dimostrato quanto fosse forte l’esigenza di un confronto autentico: di fronte ai quesiti sulle difficoltà di comunicazione in famiglia, sulle insidie del web o sulla gestione delle fragilità emotive, la risposta del pubblico ha confermato che ascoltare e dare voce ai bisogni reali è il primo vero passo verso una prevenzione efficace.

Una comunità che sceglie di prendersi cura del futuro

L’amministrazione comunale di Manciano ha dimostrato quanto l’investimento sulla prevenzione e sulla cultura del rispetto sia la strada maestra per proteggere le nuove generazioni. Il grande successo di pubblico ribadisce un dato inequivocabile: iniziative di questa natura non sono semplici eventi di passaggio, ma pilastri fondamentali per il tessuto sociale.

Le parole di Roberta Bruzzone risuonano come un promemoria indispensabile: educare all’affettività e alla responsabilità non è un compito rinviabile, ma una responsabilità collettiva da esercitare ogni giorno.

Foto in copertina di Edoardo Lenzi