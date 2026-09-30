FOLLONICA – Con la visita del sindaco Matteo Buoncristiani al centro cottura di via Marche ha preso ufficialmente il via il servizio mensa per le scuole dell’infanzia e primarie di Follonica. Ad accoglierlo Massimiliano Leoni, direttore della filiale Toscana di Vivenda Spa, insieme alla responsabile del servizio Sara Fatarella e allo staff del centro cottura.

Il sopralluogo è stato l’occasione per verificare la qualità delle preparazioni, l’organizzazione del servizio e il rispetto dei protocolli di sicurezza alimentare. Particolare attenzione viene riservata alla qualità delle materie prime e alle differenti esigenze alimentari, comprese quelle legate ad allergie, patologie o credo religiosi. Nei menu trovano spazio prodotti biologici, di filiera corta e a Km 0, con l’obiettivo di coniugare qualità, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni locali.

Non mancheranno inoltre menu dedicati alle principali festività e piatti della tradizione toscana, dalla pappa al pomodoro alla panzanella fino alla cecina. Il servizio sarà accompagnato anche da percorsi di educazione alimentare rivolti alle diverse fasce di età, per fare del pranzo un momento di socialità, conoscenza e scoperta di nuovi sapori.

«La mensa scolastica è un servizio fondamentale perché riguarda ogni giorno la salute, il benessere e l’educazione dei nostri bambini – dichiarano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore all’Istruzione Stefania Turini –. Vogliamo garantire alle famiglie pasti di qualità, sicuri e controllati, valorizzando al tempo stesso prodotti biologici, filiera corta e fornitori del territorio. Il pranzo a scuola è anche parte del percorso educativo dei bambini, un momento nel quale si impara a stare insieme e ad acquisire corrette abitudini alimentari. Ringraziamo gli uffici comunali, Vivenda e tutto il personale che ogni giorno garantisce questo importante servizio».

«Vivenda Spa si sente parte integrante e viva di questo straordinario territorio grossetano», dichiara Massimiliano Leoni, direttore della filiale Toscana della società parte del Consorzio La Cascina. «Il nostro impegno quotidiano a Follonica si fonda su una scelta di campo ben precisa: investire sulla filiera cortissima, selezionando con cura fornitori locali e genuini».

»Ma non solo, perché ultimamente abbiamo acquistato attrezzature all’avanguardia per la cucina di viale Marche: dalla cella frigorifera alle lavastoviglie a basso impatto energetico. Tutte attrezzature prese da un partner d’eccellenza del territorio come la ditta Arca di Follonica. Per noi dialogare con le famiglie significa prima di tutto prenderci cura del loro bene più prezioso, i figli, attraverso la promozione di un’economia di prossimità, fatta di trasparenza, cortesia, freschezza e di un legame profondo e autentico con la comunità locale».