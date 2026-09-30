GROSSETO – La maggioranza non ci sta alle accuse dei gruppi PD, Grosseto città aperta e Azione in Consiglio comunale. Così i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Nuovo millennio e i consiglieri Alfiero Pieraccini, Andrea Vasellini, replicano puntualmente. «Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale di Grosseto si è verificata un’interruzione dei lavori dopo l’uscita dall’aula dei consiglieri di opposizione. La maggioranza di centrodestra ha successivamente lasciato l’aula a sua volta, in conseguenza della scelta dell’opposizione di interrompere la propria partecipazione ai lavori».

«Con queste parole rimandiamo al mittente le accuse di quanti si sono per primi allontanati dall’aula consiliare con un comportamento sprezzante e privo di sensibilità democratica».

«Il tema centrale resta quello del rispetto delle regole del confronto consiliare e della possibilità, per ogni gruppo, di intervenire sulle questioni poste all’ordine del giorno. Nel momento in cui si sarebbe dovuto affrontare la mozione presentata dal consigliere del PD Cristian Marchini, la maggioranza ha manifestato il proprio dissenso rispetto alle modalità con cui si stava svolgendo la seduta; ciò dopo quanto accaduto precedentemente su cose ben più importanti di una mozione spot del Partito Democratico».

«Il Consiglio comunale deve essere il luogo del confronto e della discussione politica. Le regole del confronto devono però valere per tutti: non è coerente contestare l’interruzione dei lavori quando viene compiuta dalla maggioranza, quando poi pochi minuti prima proprio l’opposizione aveva lasciato l’aula consiliare con una poco edificante messa in scena. Il tutto mentre altri consiglieri stavano ancora parlando. La maggioranza ha dunque reagito a una situazione che si era già determinata, poco rispettosa di coloro che hanno ascoltato le ragioni dell’opposizione, ma che si sono visti sbeffeggiare mentre stavano ancora parlando».

«La maggioranza ribadisce quindi la volontà di proseguire il confronto sui contenuti delle mozioni e degli atti consiliari, nel rispetto delle prerogative di tutti i gruppi e del ruolo istituzionale del Consiglio comunale».