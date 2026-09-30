SCANSANO – Il Comune di Scansano ha aperto il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto destinati a sostenere l’avvio di nuove attività economiche sul territorio comunale. La misura rientra nel “Fondo a sostegno dei comuni marginali” (Dpcm 30 settembre 2021) e riguarda la terza e ultima annualità 2023 del programma. Per questa annualità il Comune di Scansano ha a disposizione 53.866,82 euro.

“Si tratta di una misura importante – spiega la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – che speriamo possa essere di aiuto a chi desidera investire sul territorio o a chi, già attivo, intende fare nuovi investimenti. Il Fondo, che si è sviluppato su tre annualità, ha messo a disposizione della nostra amministrazione una cifra significativa che è ammontata, complessivamente, a circa 160mila euro”.

La precedente edizione del bando ha contribuito a creare occasioni di investimento a Scansano: “Sono state finanziate, infatti, le attività di due giovani imprenditrici, che adesso portano avanti le loro imprese nel territorio comunale, ed è stata implementata un’attività agricola, che ha potuto finanziare il proprio progetto di allargamento”, sottolinea Ginesi.

Il bando è rivolto ai soggetti che intendano avviare attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale e a chi intende intraprendere nuove attività economiche sul territorio di Scansano e che siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese.

Il contributo viene concesso a fondo perduto e a seguito di rendicontazione, sulla base delle spese effettivamente sostenute, fino a una copertura massima del 100% delle spese.

“Con questa misura – prosegue Ginesi – vogliamo continuare a sostenere chi sceglie di investire a Scansano con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale, mantenere servizi sul territorio e creare occasioni di lavoro”.

Come presentare la domanda. Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito del Comune di Scansano al seguente link https://www.comune.scansano.gr.it/novita/avvisi/novita_723.html e possono essere trasmesse a mezzo Pec all’indirizzo istituzionale del Comune di Scansano (solo da altra Pec) oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, nella sede comunale di via XX Settembre 34, secondo gli orari di apertura dello sportello.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13 del 15 novembre 2026. È ammessa una sola richiesta di contributo.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una relazione descrittiva dell’attività che si intende intraprendere, corredata da un’autodichiarazione relativa alla stima dei costi da sostenere.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Scansano ai riferimenti indicati nella pagina dedicata oppure al numero 0564 509411 e all’email [email protected].