SORANO – Un incendio si è sviluppato oggi, mercoledì 30 settembre, in un’abitazione a Montesorano, causando gravi danni all’edificio ma, fortunatamente, senza conseguenze gravi per le persone e gli animali presenti.

Secondo quanto emerso, le fiamme sarebbero state originate da una presa elettrica e si sono rapidamente propagate all’interno dell’abitazione, interessando anche il solaio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gradoli e successivamente quelli di Orbetello.

Determinante è stata la presenza dei carabinieri della Stazione di Sorano, il maresciallo Michele Di Pascale e il carabiniere Manuel Seu. Il proprietario dell’abitazione, preoccupato per gli animali e per i propri beni rimasti all’interno, stava infatti per rientrare nella casa interessata dall’incendio. I militari sono intervenuti prontamente, impedendogli di esporsi a un rischio molto grave.

Il proprietario ha riportato alcune ustioni che, fortunatamente, non risultano gravi. Non ci sono stati altri feriti e anche gli animali sono in salvo. Ingenti, invece, i danni all’abitazione, pesantemente compromessa dalle fiamme.

«Desideriamo ringraziare il maresciallo Michele Di Pascale e il carabiniere Manuel Seu per la prontezza con cui sono intervenuti in una situazione particolarmente delicata – dichiara il sindaco Barbara Belcari –. La loro presenza ha impedito che il proprietario rientrasse nell’abitazione mentre l’incendio era in corso, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere molto più gravi. Un ringraziamento va anche ai Vigili del fuoco di Gradoli e di Orbetello per il lavoro svolto nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Siamo soprattutto sollevati perché, nonostante i gravissimi danni alla casa, non ci sono state conseguenze serie per le persone e gli animali».

L’amministrazione comunale si è attivata fin dalle prime ore per dare supporto al proprietario e ha già individuato una soluzione abitativa provvisoria, considerata l’attuale impossibilità di utilizzare l’abitazione colpita dall’incendio.