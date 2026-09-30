GROSSETO – Sole e temperature ancora gradevoli sulla provincia di Grosseto oggi, mercoledì 30 settembre, mentre domani, giovedì 1 ottobre, il cielo sarà un po’ più movimentato, con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono però attese piogge significative: l’inizio di ottobre sarà quindi ancora caratterizzato da condizioni nel complesso stabili.

Oggi sole sulla Maremma

Per questo mercoledì 3BMeteo conferma una giornata in gran parte soleggiata sulla Maremma, anche se verso sera potranno arrivare infiltrazioni più umide e qualche nube. Il Centro Funzionale Regionale indica cielo sereno o al più velato, con qualche addensamento sui rilievi nel pomeriggio. Venti generalmente deboli e mare poco mosso.

Sul Grossetano le temperature massime si spingono intorno ai 27 gradi. A Orbetello, nel sud della provincia, 3BMeteo indica valori attorno a 20-25 gradi; sull’Amiata, prendendo come riferimento Santa Fiora, si scende invece tra 9 e 21 gradi.

Giovedì qualche nube in più

Domani, giovedì 1 ottobre, la situazione resterà tranquilla ma con maggiore variabilità. Sono previste nubi sparse e schiarite, con addensamenti più probabili sulle zone occidentali. Il CFR conferma temperature quasi stazionarie e venti che sulla costa potranno diventare moderati occidentali nel pomeriggio.

A Grosseto sono previsti circa 16-27 gradi. Nel nord della provincia, a Massa Marittima, temperature tra 17 e 25 gradi, con nubi e schiarite ma senza pioggia; nel sud, Orbetello resterà attorno ai 20-25 gradi. Sull’Amiata, a Santa Fiora, valori più freschi tra 11 e 21 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo