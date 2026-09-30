LIVORNO – Borse, scarpe, capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti di noti brand di alta moda, pronti per essere venduti in diverse province toscane. La Guardia di finanza di Livorno ne ha sequestrati 62mila durante l’estate, insieme a loghi ed etichette destinati a essere applicati su altri capi. Nel corso di 36 interventi, inoltre, i finanzieri hanno denunciato 23 persone.

Un dispositivo contro la contraffazione

Negli ultimi mesi, i finanzieri del Comando provinciale hanno intensificato i controlli a tutela della proprietà industriale. Per farlo, le Fiamme gialle labroniche hanno predisposto un dispositivo specifico contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale organizzato, basato su un’analisi preventiva del rischio e adattato alle caratteristiche del territorio.

La filiera dalla Cina a Livorno

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno, ha permesso di intercettare la filiera internazionale di approvvigionamento. La merce, infatti, partiva dalla Cina, transitava da Olanda e Germania e arrivava a Livorno, snodo commerciale per la successiva distribuzione nelle altre province. Inoltre, gli investigatori hanno individuato i responsabili delle importazioni.

Pacchi sigillati e consegne a domicilio

Il sistema era studiato per sfuggire ai controlli. I prodotti viaggiavano con le più importanti aziende di trasporto europee e raggiungevano i punti di ritiro in città, chiusi in scatoloni sigillati con nastro adesivo dai colori appariscenti. Da lì, i corrieri li consegnavano direttamente nelle abitazioni o nei luoghi di deposito dei responsabili, che così evitavano i controlli su strada.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete di distribuzione e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone lungo la filiera.

I danni all’economia e il numero 117

Secondo la Guardia di finanza, la contraffazione colpisce un sistema economico, come quello toscano, che nell’abbigliamento esprime eccellenze del made in Italy riconosciute a livello internazionale. La vendita di merce falsa, infatti, riduce i profitti delle imprese sane, che di conseguenza possono tagliare posti di lavoro. Non solo: il commercio di prodotti contraffatti avviene in un circuito parallelo, in totale evasione delle imposte, e i profitti vengono spesso reinvestiti dalle organizzazioni criminali in altre attività illecite.

Infine, le Fiamme gialle ricordano che ogni cittadino può contribuire segnalando attività sospette al 117: un gesto che significa difendere la legalità, sostenere chi produce rispettando le regole e proteggere la collettività.

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