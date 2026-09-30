GROSSETO – “La truffa del futuro” è arrivato. Disponibile online sul sito di Innocenti Editore, «Rifiuta le etichette tradizionali – ricorda l’autore Maciej Piotr Vella – Non è un manuale di auto-aiuto, non è un saggio accademico e non è la classica autobiografia pensata per autocelebrarsi».

È piuttosto un manifesto viscerale e disilluso, «Nato da un cortocircuito personale a un passo dai trent’anni – ricorda l’autore – È la voce di chi ha deciso di mettere nero su bianco quel senso di spaesamento che molti provano ma che in pochi hanno il coraggio di ammettere ad alta voce».

Senza filtri e senza troppi giri di parole, l’autore mette a nudo l’inganno di una società basata interamente sulla performance, smontando pezzo per pezzo il mito del traguardo e della stabilità a tutti i costi. «La truffa del futuro è lo sfogo lucido di chi ha seguito tutte le regole del gioco – ricorda Vella – lo studio, il precariato, i sacrifici, la libera professione, per poi accorgersi che il premio finale era vuoto, un’illusione che ti lascia solo con il fiato corto e l’ansia perenne».

«All’interno di queste pagine non troverete pacche sulle spalle o lezioni morali su come svoltare la vostra esistenza – conclude Vella – Troverete invece un invito crudo e diretto a smantellare le maschere quotidiane, ad avere il coraggio di guardare in faccia le proprie insicurezze e a smettere di vivere col solo scopo di compiacere le aspettative degli altri».