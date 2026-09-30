MONTE ARGENTARIO – Incidente a Monte Argentario nel pomeriggio: uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato lungo la strada provinciale 161. L’allarme è scattato alle 15.36, quando è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana sud est. Un uomo di 51 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello in codice giallo.

L’allarme e i soccorsi

Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto sono intervenuti l’ambulanza India di Porto Santo Stefano e la polizia municipale. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, poi trasferito in ospedale.

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Il ferito trasportato a Orbetello

L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso di Orbetello in codice giallo. I codici colore servono a stabilire la priorità di trattamento all’arrivo in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni.

La dinamica da chiarire

Non sono state rese note le cause dell’incidente né il ruolo dei mezzi coinvolti: dinamica e responsabilità dovranno essere chiarite dagli accertamenti.