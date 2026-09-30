SORANO – Un corto circuito in una presa elettrica ha provocato un incendio in casa nella frazione di Montesorano. È successo questa mattina, verso le 10, in un’abitazione isolata dove vivono due coniugi di 71 e 70 anni, che sono rimasti leggermente ustionati al viso.

L’incendio in casa e i soccorsi

Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme. Insieme a loro, a supporto delle operazioni, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale. Secondo quanto accertato, all’origine dell’incendio c’è il corto circuito di una presa elettrica all’interno dell’abitazione.

Le condizioni dei due coniugi

Marito e moglie hanno riportato ustioni leggere al viso. Al momento, però, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle loro condizioni, né sull’entità dei danni subiti dalla casa. La posizione isolata dell’immobile, lontano da altre abitazioni, ha comunque evitato che le fiamme potessero coinvolgere altri edifici.

Prese e impianti elettrici: le precauzioni

Gli incendi domestici causati da guasti elettrici sono tra i più frequenti, soprattutto nelle case con impianti datati. Per ridurre i rischi, i vigili del fuoco raccomandano da tempo alcune semplici attenzioni: evitare di sovraccaricare prese e ciabatte collegando troppi apparecchi contemporaneamente, non usare adattatori multipli uno dentro l’altro e sostituire subito spine, cavi o prese danneggiati o anneriti. Inoltre, è importante far controllare periodicamente l’impianto da un tecnico abilitato e verificare che l’interruttore differenziale, il cosiddetto salvavita, funzioni correttamente. In caso di incendio, infine, la regola è sempre la stessa: allontanarsi dalla casa e chiamare subito il numero unico di emergenza 112.