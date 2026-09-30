GROSSETO – In Toscana 433.381 persone hanno cittadinanza straniera, l’11,8% della popolazione residente. Ma la percentuale sale al 15% se si allarga lo sguardo a tutta la popolazione con background migratorio, comprendendo anche cittadini italiani nati all’estero e seconde generazioni.

Sono alcuni dei numeri più significativi del Rapporto sull’immigrazione in Toscana 2026, curato dalla Regione Toscana, dall’Osservatorio Sociale regionale e da Anci Toscana e presentato il 30 settembre a Firenze. Un’indagine che fotografa un fenomeno ormai strutturale e analizza scuola, lavoro, salute, welfare e accoglienza.

Dal 1991 oltre 410mila stranieri in più

Il cambiamento avvenuto negli ultimi decenni emerge soprattutto guardando indietro. Nel 1991 gli stranieri rappresentavano appena lo 0,6% della popolazione toscana.

Da allora la componente straniera è cresciuta di oltre 410mila persone, contribuendo a compensare la perdita di oltre 280mila residenti italiani e permettendo alla popolazione complessiva regionale di rimanere numericamente stabile.

Con l’11,8% di residenti stranieri, la Toscana è oggi la terza regione italiana per incidenza.

Prato al 22,46%, valori più bassi sulla costa meridionale

La presenza straniera, però, non è distribuita uniformemente sul territorio regionale.

L’incidenza nelle diverse zone distretto oscilla infatti dal 6,75% al 22,46%, con un rapporto superiore a uno a tre. Il valore massimo si registra nella zona Pratese, dove più di un residente su cinque ha cittadinanza straniera. Seguono le zone dell’asse centrale, tra Empolese, Valdarno, Valdelsa, Firenze e Val di Nievole.

I valori più bassi, invece, si registrano nelle aree costiere meridionali, insulari e appenniniche. Un elemento che interessa direttamente anche il territorio della Toscana meridionale.

Nel 2025 cambia anche la graduatoria delle comunità straniere più numerose: quella cinese diventa la prima della Toscana con 69.255 residenti, superando quella romena, che conta 68.882 persone.

A scuola uno studente su sei ha cittadinanza straniera

Il radicamento dell’immigrazione emerge soprattutto osservando le nuove generazioni.

Nell’anno scolastico 2024/2025 gli studenti con cittadinanza non italiana erano 67.899, il 17,1% del totale. Circa due studenti stranieri su tre sono nati in Italia.

Restano però forti differenze nei percorsi scolastici. Alle superiori gli studenti con background migratorio rappresentano il 23% degli iscritti negli istituti professionali, contro il 7% nei licei. Il tasso di insuccesso scolastico è inoltre del 24%, contro l’8% degli studenti italiani.

Lavoro: disoccupazione dimezzata, ma resta il divario

Anche dal mercato del lavoro arriva una fotografia fatta di luci e ombre.

Tra il 2018 e il 2024 la disoccupazione della popolazione straniera è passata dal 22% al 10%, praticamente dimezzandosi.

Il tasso di occupazione rimane però inferiore a quello della popolazione italiana: 60,1% contro 68,5%, con una differenza particolarmente marcata per le donne.

L’84,7% dei lavoratori dipendenti stranieri è impiegato come operaio, mentre le retribuzioni annue indicate dal Rapporto si collocano tra 8.800 e 16.500 euro.

C’è poi il capitolo delle imprese. Nel 2025 quelle a conduzione straniera hanno raggiunto quota 59.255, pari al 17,5% del totale. In cinque anni sono aumentate del 10,2%, mentre nello stesso periodo quelle italiane sono diminuite del 3,3%.

Welfare, 28 milioni di spesa sociale

Il Rapporto analizza anche l’accesso ai servizi sanitari e sociali. Le donne straniere rappresentano circa un terzo delle persone prese in carico dai Centri Antiviolenza e quasi due terzi delle ospiti delle Case Rifugio.

La spesa sociale dei Comuni toscani destinata all’area immigrazione è arrivata nel 2023 a 28,1 milioni di euro, mentre sul territorio regionale operano quasi 1.200 enti del Terzo Settore, che coinvolgono oltre 50mila volontari.

In Toscana accolte 9.627 persone

Infine l’accoglienza. Al 15 luglio la Toscana ospitava 9.627 persone, pari al 7,4% del dato nazionale.

La rete Sai dispone di 1.995 posti distribuiti in 161 Comuni. Tra il 2023 e i primi mesi del 2026 i porti di Livorno e Marina di Carrara hanno inoltre registrato 48 sbarchi per complessive 5.220 persone, il 19,9% delle quali minorenni.

Il Rapporto segnala comunque una riduzione complessiva dei flussi del 44% in due anni. Tra le persone uscite dai progetti di accoglienza nel 2025, il 69,7% ha concluso il percorso o raggiunto un inserimento socioeconomico positivo.

Numeri che restituiscono la fotografia di un fenomeno che il Rapporto definisce sempre meno emergenziale e sempre più strutturale, con una presenza che incide sulla demografia, sulla scuola, sul mercato del lavoro e sul sistema sociale della Toscana.