GROSSETO – «Siamo una lista civica, né di destra né di sinistra. Attualmente siamo autonomi, liberi da vincoli e senza padroni». Elio Aloia, cardiologo dell’ospedale Misericordia e candidato a sindaco con la lista civica Siamo Grosseto, è l’ospite della puntata 102 de Il tempo di un caffè. Al centro dell’intervista la corsa verso le elezioni amministrative del 2027, le priorità del progetto e il rapporto con gli schieramenti politici cittadini.

Aloia è stato il primo a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Grosseto in vista delle amministrative del prossimo anno.

Una corsa autonoma. Alla domanda sulla possibilità che Siamo Grosseto si presenti da sola alle elezioni, Aloia risponde senza esitazioni: «Sì. È una lista civica, né di destra né di sinistra. Vogliamo fare il bene dei cittadini, quindi attualmente è una lista autonoma, non finanziata, libera da vincoli, senza padroni».

Il candidato rivendica anche la scelta di mettersi direttamente in gioco: «Fare il sindaco è una missione. Io mi candido come persona che darà tutta se stessa affinché Grosseto possa rinascere e ripartire».

Le tre S. Il programma completo sarà presentato più avanti, ma Siamo Grosseto ha già individuato le proprie priorità, riassunte nelle cosiddette “tre S”: sicurezza, sanità e salute, sviluppo. Temi che hanno accompagnato il progetto civico fin dalla sua nascita e che sono stati al centro anche del primo incontro pubblico organizzato dalla lista a settembre.

«Sono le nostre tre S – spiega Aloia – che rappresentano un po’ il nostro brand e che poi dovranno essere declinate nei vari ambiti». Per conoscere nel dettaglio le proposte, scherza il candidato, «ci vorrebbe il tempo di un tè».

Il confronto con i partiti. Aloia non chiude al dialogo con le altre forze politiche, ma ribadisce l’autonomia della lista: «Noi interloquiamo con tutti, ma attualmente non dobbiamo rendere conto né a Roma né a Bologna».

Ancora da definire, invece, la squadra che accompagnerà il candidato nella corsa elettorale. «La lista ha un grande seguito, poi via via vedrete tutti i nomi e si deciderà al momento. Ancora non c’è nulla di scritto».

Tra i prossimi progetti anche l’organizzazione di un festival culturale, che Aloia descrive come un’iniziativa «di natura non politica» pensata per coinvolgere i cittadini.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Segui Il Giunco:

Facebook: facebook.com/ilgiunco

Instagram: instagram.com/ilgiunco

TikTok: tiktok.com/@ilgiunco

YouTube: youtube.com/@ilgiunco

Per contattare la redazione: [email protected]

WhatsApp: 334.5212000