GROSSETO. Un tempo, non solo nei paesi ma anche nelle città, non pochi erano conosciuti ed appellati, non tanto con i nomi e cognomi anagrafici, ma con i “soprannomi”. Soprannomi che li accompagnavano per tutta la vita e che spesso venivano riportati anche sulle loro lapidi tombali.

Si tratta di elementi onomastici aggiunti al nome personale, riferiti sia a un singolo individuo che a un’intera famiglia. Nella lingua italiana lo si trova sin dal 1300 ma non mancano ancor prima aggiunte similari, di cui si avvalse lo stesso Dante.

La sua funzione serve anche a distinguere una certa persona dagli omonimi, in una sorta di aggiuntivo sistema anagrafico “vernacolare”. Ecco così balzare fuori un “palle mosce”, un “tavolone”, per indicare poco carattere per il primo ed una ragguardevole corporatura per il secondo, ma c’è pure “naso” o “buzzino”, per due che hanno quelle parti anatomiche in abbondanza.

Non vogliamo entrare nel merito dei “subcognomi” ma limitarci al mero e diffuso “soprannome” che un tempo focalizzava spesso in maniera precisa una persona. Oggigiorno, costumi sociali e comportamenti culturali hanno diminuito l’uso di quella che viene ufficialmente chiamata “antroponimia popolare” e di cui fanno parte anche le varie forme vezzeggiative come “Ciccio” per Francesco, “Gigi” per Luigi o “Bepi” per Giuseppe.

Ci sono anche i “soprannomi antifrastici” come l’appellare “Secco” una persona grassa o “Bellicapelli” uno calvo o quasi. Pure nel mondo dello sport veniva fatto ricorso ai soprannomi. Eccoci così di fronte a un “canne vuote” per un ciclista mezza tacca o “bambolo” per un pugile un po’ lento.

Era negli ambienti di lavoro però che l’antroponimia trovava la sua esternazione ed il suo sfogo maggiore. Al diffuso “caccola” rivolto a chi era avvezzo a “sfuligginarsi” con le dita i buchi del naso, faceva eco “cacarella” o “scorreggia”. Nel dopoguerra echeggiavano anche vari “tisico” o “tubercoloso”, così come gli inflazionati “leggera”, “chiodaiolo”, “bindolo” o “quattrinaio”.

Sebbene in politica non fossero granché diffusi, i soprannomi però non mancavano neppure lì ed etichettavano amministratori pubblici e funzionari di partito in maniere a volte pesanti. “Merdaiolo”, “parolaio”, “ciaba”, “fattucchione”, “nazzica”, “cagnara”, “masticabrodo”, affollavano questo pianetino linguistico.

Oggi, chiederà qualcuno, cosa succede? Oggi i soprannomi si usano assai meno, fors’anche per una minore fantasia ed una minore tolleranza della gente. Di fronte a un soprannome magari neppure offensivo, ma fastidioso e punzecchiante, scattano come se niente fosse le querele e… “ci vediamo in tribunale”, è la frase di rito.

A questo punto, ci sentiremmo di dire a voce alta che un po’ di leggerezza non farebbe male!