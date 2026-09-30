GROSSETO – Nuovo obiettivo in casa del Grosseto Rugby Club. La società biancorossa apre le porte a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla palla ovale partendo dalle basi e creando un gruppo, per costruire passo dopo passo una nuova squadra seniores maschile.

L’iniziativa nasce dalla volontà della società di dare a tutti la possibilità di rimettersi in gioco, indipendentemente dall’esperienza precedente. Chi ha già giocato a rugby è naturalmente il benvenuto, così come chi vuole provare per la prima volta questo sport. Partire da zero quindi, e costruire il gruppo insieme, conoscersi, allenarsi e capire cosa fare.

Esemplare il precedente con la prima squadra femminile, quest’anno medaglia d’argento alla finale nazionale della Coppa Italia a spese del Rufus SanVincenzo: stesso inizio in sordina, con allenamenti in appena 3-4 aspiranti giocatrici ed ora, dopo un costante lavoro mese dopo mese a cercare e coltivare nuove leve, rappresenta una solida realtà sul territorio, in continua crescita.

Per iniziare, nel progetto della prima squadra maschile sono previsti due appuntamenti settimanali: uno dedicato alla preparazione atletica ed uno specificamente dedicato al rugby e all’allenamento tecnico.

Non si parte quindi da una rosa già formata, ma dalla volontà di creare le condizioni perché una squadra possa nascere. Saranno gli stessi partecipanti, insieme alla società, a confrontarsi sulle disponibilità e sull’organizzazione degli allenamenti.

“Vogliamo dare a tutti la possibilità di allenarsi insieme, ritrovare o scoprire il piacere di stare in campo e, perché no, costruire piano piano un gruppo che possa diventare una vera e propria squadra”, è il messaggio del Grosseto Rugby Club.

La società assicura tutto il supporto necessario per accompagnare questo nuovo percorso. Ora l’appello è rivolto a chi ha voglia di mettersi in gioco, tornare a indossare una maglia da rugby o semplicemente provare qualcosa di nuovo.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il Grosseto Rugby Club, in via Davide Lazzeretti.

Per entrare nel gruppo e ricevere tutte le informazioni è possibile contattare Valeria al 329 4235403, Chiara al 389 4525692 o Vittorio al 335 7103604 oppure scrivere direttamente alla pagina Facebook e Instagram del Grosseto Rugby Club.