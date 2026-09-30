GROSSETO – Guanti, pinze e sacchi per raccogliere i rifiuti e prendersi cura degli spazi pubblici di Marina. È stata questa l’attività che ha coinvolto circa 90 alunne e alunni delle scuole primarie G. Fattori e C. Collodi, protagonisti della tappa grossetana di Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente.

Le bambine e i bambini hanno ripulito alcuni dei parchi pubblici della zona, trasformando una mattinata all’aperto in un’occasione per osservare da vicino il territorio e riflettere sulla gestione dei rifiuti e sulla cura degli spazi condivisi. Un’attività concreta che ha permesso di affrontare l’educazione ambientale non soltanto attraverso la teoria, ma anche attraverso la partecipazione diretta.

Puliamo il Mondo ha portato ancora una volta scuole, associazioni, istituzioni e cittadini a collaborare per la cura del territorio. La raccolta dei rifiuti è diventata così anche un’occasione per parlare di prevenzione, comportamenti quotidiani, consumo e responsabilità collettiva.

Gentili: «Opportunità di conoscere meglio gli spazi che frequentano e capire quanto i comportamenti individuali incidano sulla qualità dell’ambiente»

«Coinvolgere le scuole in Puliamo il Mondo significa portare l’educazione ambientale fuori dalle aule e trasformarla in un’esperienza concreta – ha sottolineato Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente. Ragazze e ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio gli spazi che frequentano e di capire quanto i comportamenti individuali possano incidere sulla qualità dell’ambiente. La cura del territorio è una responsabilità condivisa e iniziative come questa aiutano a costruire consapevolezza, partendo proprio dalle nuove generazioni».

La partecipazione delle scuole è uno degli elementi centrali della campagna. I parchi pubblici sono diventati il luogo nel quale sperimentare concretamente il concetto di bene comune: spazi utilizzati ogni giorno dalla comunità che richiedono attenzione, manutenzione e comportamenti rispettosi.

«La collaborazione con le scuole è fondamentale per costruire una cultura della cura del territorio – ha spiegato Erika Vanelli, assessora all’Ambiente del Comune di Grosseto. Coinvolgere le studentesse e gli studenti ha significato dare loro la possibilità di conoscere e vivere gli spazi pubblici in modo consapevole, comprendendo che il decoro e la qualità dell’ambiente dipendono anche dai comportamenti di ciascuno. Queste iniziative sono importanti perché mettono insieme educazione, partecipazione e attenzione concreta alla città».

«Educare al rispetto dell’ambiente significa anche insegnare, attraverso esperienze concrete, che la cura del territorio è una responsabilità di tutti – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Vedere 90 studentesse e studenti impegnati nei parchi pubblici di Marina di Grosseto ci ricorda quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nella cura degli spazi che viviamo ogni giorno. Puliamo il Mondo è un’occasione preziosa per unire educazione e senso civico, costruendo fin da piccoli una maggiore attenzione verso il nostro territorio».

La tappa di Marina di Grosseto si è inserita nel calendario di Puliamo il Mondo, la campagna che ogni anno coinvolge migliaia di volontarie e volontari in tutta Italia nella pulizia di aree verdi, strade, parchi, spiagge e altri spazi pubblici.

Una giornata che non ha avuto soltanto l’obiettivo di raccogliere i rifiuti presenti nei parchi, ma anche quello di rendere più evidente il rapporto tra comportamenti individuali e qualità dei luoghi in cui viviamo. Per le studentesse e gli studenti delle scuole G. Fattori e C. Collodi, la cura dei parchi è diventata così un’esperienza concreta di educazione ambientale e cittadinanza attiva.

Le attività di Puliamo il Mondo proseguiranno con nuove iniziative sul territorio. Per conoscere i prossimi appuntamenti e restare aggiornati sulle attività di Legambiente è possibile consultare www.festambiente.it.