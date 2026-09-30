MANCIANO – Torna in vigore la sosta a pagamento sulle strisce blu a Manciano. A partire da domani 1 ottobre, gli automobilisti dovranno nuovamente attivare il ticket presso i parchimetri o tramite le app dedicate per sostare negli stalli contrassegnati.
Dopo il periodo di sospensione, riprenderanno i controlli per verificare il regolare pagamento della tariffa e il rispetto dei tempi di sosta previsti nelle diverse zone del territorio.
Per chi deve parcheggiare, le modalità restano quelle consuete: Monete e carte di credito – direttamente ai colonnini attivi sul territorio.
Applicazioni per smartphone – tramite le principali app convenzionate (come EasyPark), con cui è possibile prolungare o interrompere la sosta in qualsiasi momento direttamente dal telefono.