ISTIA D’OMBRONE – Ancora un tentativo di truffa nel territorio maremmano, ai danni di una donna pensionata e fortunatamente questa volta sventato grazie alla prontezza della vittima e della sua rete di vicinato. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, a Istia d’Ombrone.

Il malintenzionato, secondo le testimonianze, si è presentato alla porta della residente spacciandosi per un addetto di Acquedotto del Fiora, inventando un guasto imminente per farsi strada all’interno dell’abitazione.

A raccontare l’accaduto è un’abitante della frazione, molto vicina alla donna presa di mira: «Sono stata chiamata dalla signora che ha subito la tentata truffa – dice la donna – Vive sola, era spaventata perché si è resa conto, purtroppo tardi, di aver fatto entrare in casa un truffatore».

«L’ha raggirata raccontandole che c’era stata l’esplosione di una caldaia – racconta – e che alcune persone erano finite in ospedale e che l’acqua del rubinetto era rimasta contaminata. Si è fatto dare un bicchiere d’acqua, dove con ogni probabilità aveva versato un reagente, e glielo ha fatto annusare per convincerla».

«Poi ha iniziato a chiederle se avesse in casa collane d’oro – riporta la vicina – Portava una mascherina chirurgica sotto il mento e parlava attraverso un piccolo microfono agganciato al collo. A un certo punto, forse per il timore di essere scoperto, si è insospettito ed è fuggito via in tutta fretta».

La donna si è subito rivolta alla conoscente per chiedere aiuto: «Lei mi ha chiamata immediatamente – racconta la donna – L’ho vista terrorizzata e le ho detto di contattare il 112. Nel frattempo ho fatto correre da lei mio marito, che è un ex poliziotto, e ho chiamato Acquedotto del Fiora per verificare la situazione».

Naturalmente dal gestore mi hanno confermato che non mandano alcun tecnico all’interno delle abitazioni. «Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza e la descrizione del malvivente – racconta la donna – Sembrerebbe che la stessa persona si sia spostata verso la zona di Gavorrano e che a Grosseto avrebbe già colpito alcune volte».

Dalle descrizioni fornite, l’uomo si muove spacciandosi per un operatore tecnico, indossando una mascherina abbassata sul mento e un dispositivo audio al collo, probabilmente simulando di avere un contatto diretto con qualche centrale operativa.

L’invito è quello di prestare la massima attenzione, specialmente verso anziani e persone che vivono sole, ricordando che gli operatori di Acquedotto del Fiora non effettuano controlli all’interno delle case private né chiedono di visionare denaro o oggetti preziosi. In caso di situazioni sospette o persone sconosciute alla porta, segnalare immediatamente la presenza alle forze dell’ordine chiamando il numero unico di emergenza 112.