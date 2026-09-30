GROSSETO – Anche i due distributori di carburante Conad di Grosseto si allineano ai prezzi calmierati già applicati nei giorni scorsi da Eni e Ip. Da giovedì 1 ottobre nei due impianti cittadini la benzina sarà venduta a 1,990 euro al litro, mentre il gasolio costerà 2,190 euro al litro.

Una scelta che arriva in una fase particolarmente delicata per automobilisti, famiglie e imprese, alle prese con l’aumento dei costi dei carburanti. Conad ha deciso così di adeguare i prezzi praticati nei propri impianti grossetani ai livelli già fissati da Eni e Ip.

Per i clienti Conad è previsto inoltre un ulteriore vantaggio: pagando con Conad Card sarà applicato uno sconto aggiuntivo di un centesimo al litro.

Il fronte dei prezzi calmierati a Grosseto è destinato ad allargarsi ulteriormente. Sempre da domani, 1 ottobre, anche Q8 dovrebbe infatti applicare gli stessi prezzi, aumentando così il numero degli impianti cittadini che hanno scelto di intervenire sulle tariffe alla pompa.

Per Conad l’iniziativa riguarda entrambi gli impianti presenti a Grosseto e partirà dalla mattina di giovedì 1 ottobre.