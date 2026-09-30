Foto di repertorio

ORBETELLO – Sono in programma domenica 4 ottobre le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuta in località Fonteblanda durante i lavori per la realizzazione del tratto “Costa della Maremma” della Ciclovia Tirrenica (foto di repertorio).

L’ordigno, una bomba di fabbricazione inglese del peso di 500 libbre, è stato trovato in corrispondenza del chilometro 157+900 sud della strada statale 1 Aurelia, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Orbetello nei pressi di Fonteblanda.

Le operazioni di bonifica saranno affidate agli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, e si articoleranno in tre fasi. Inizialmente la bomba sarà disinnescata nel luogo del ritrovamento. Successivamente l’ordigno, reso inerte, sarà trasportato con la scorta della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. L’ultima fase prevede il brillamento nella “Cava del Priorato”, sempre nel Comune di Orbetello.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il prefetto di Grosseto Paola Berardino ha adottato un’apposita ordinanza e disposto l’istituzione, nella sede del Comune di Orbetello, del Centro Coordinamento Soccorsi.

Evacuazione nella zona rossa

Attorno al punto in cui si trova la bomba sarà delimitata una “zona rossa”. Tutte le persone residenti all’interno dell’area interessata dovranno essere evacuate a cura del Comune di Orbetello per il tempo necessario alle operazioni.

Aurelia chiusa in entrambe le direzioni

Importanti modifiche riguarderanno anche la circolazione stradale. La strada statale 1 Aurelia sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 163+500, in corrispondenza dell’incrocio con la strada provinciale 56 di San Donato, fino al chilometro 150+500, allo svincolo di Albinia. L’interdizione resterà in vigore per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni.

È stato predisposto un percorso alternativo attraverso la strada provinciale 56 di San Donato e la strada provinciale 323. Dalla rotatoria della Barca del Grazi i veicoli saranno indirizzati sulla strada regionale 74 Maremmana fino al rientro sulla strada statale 1 Aurelia ad Albinia. Il percorso sarà utilizzato in senso inverso per chi viaggia da sud verso nord.

Stop anche alla ferrovia tra Orbetello e Grosseto

Le misure di sicurezza interesseranno anche la linea ferroviaria tirrenica Roma-Pisa-Genova. La circolazione dei treni sarà interrotta nella tratta compresa tra le stazioni di Orbetello e Grosseto a partire dalle ore 9 di domenica 4 ottobre e fino al termine delle operazioni.

Alle attività coordinate dal Centro Coordinamento Soccorsi prenderanno parte, tra gli altri, Provincia e Comune di Orbetello, Reggimento Genio Ferrovieri, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia Locale, insieme ad Anas, Ferrovie dello Stato, servizio 118 dell’Azienda USL Toscana Sud Est, Croce Rossa e ai gestori dei principali servizi pubblici.