CAPALBIO – Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Capalbio esprime il più profondo dolore per la scomparsa di Sandra Gasperi in Angeloni, venuta a mancare all’età di 69 anni.

Per una vita Sandra è stata farmacista, un lavoro che l’ha sempre tenuta vicina alla gente e al servizio della comunità. Proprio per questo, appena andata in pensione, ha scelto di non fermarsi: ha frequentato il corso da volontaria e da circa quattro anni faceva parte della famiglia della Croce Rossa.

«Aveva la stessa voglia di essere d’aiuto al prossimo che l’aveva accompagnata per tutta la carriera – ricordano dal comitato -. Con la sua esperienza, la sua gentilezza e la sua disponibilità, Sandra è stata per tutti noi un esempio di come il servizio agli altri non abbia età e di come il tempo speso a fare del bene crei legami forti in così breve tempo».

Sandra lascia il marito Marcello, la figlia Elena e l’amatissima nipotina Olimpia.

A loro il presidente, i volontari e tutto il comitato si stringono con affetto in questo momento di dolore. «Sandra ci mancherà moltissimo. Che la terra le sia lieve».