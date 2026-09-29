GROSSETO – Edoardo Ciacci, impegnato in prima linea nel mondo del soccorso ed emergenza, ha colpito nel segno anche al Lucca film festival 2026. Ciacci è da tempo noto al pubblico, grossetano e non solo, come “The real italian Ponch”: unico cosplayer ufficiale in Italia e all’estero di Frank “Ponch” Poncherello, l’iconico personaggio di Chips interpretato da Erik Estrada.

Al Lucca film festival 2026 ha ottenuto una menzione speciale per la miglior somiglianza ed esibizione nell’ambito del Cosplay movie contest, la novità di quest’anno di Lucca effetto cinema (Lec, appunto), organizzata da Acsi – Associazione Centri Sportivi Italiani in collaborazione con EveryNerd Italia Aps.

Il contest ha debuttato per la prima volta all’interno di Lucca effetto cinema mantenendo una precisa identità cinematografica: i costumi dovevano ispirarsi a un film oppure a una versione cinematografica specifica del personaggio, e ogni partecipante aveva a disposizione fino a tre minuti per mostrare alla giuria la propria interpretazione tra costume, presenza scenica e performance.

Le performance della serata del 26 settembre sono state valutate da una giuria di professionisti composta da esperti di cinema, teatro e rappresentanti istituzionali. Tra i giudici figurava Mirko Fabbreschi, leader storico dei Raggi Fotonici, noto per aver firmato sigle e colonne sonore di serie e cartoni animati come Tartarughe Ninja, Digimon, Fairy Tail e Hello Kitty, oltre a jingle pubblicitari storici.

Con lui anche la cosplayer italiana Freelyah, il doppiatore Tito Marteddu (voce di numerosi personaggi in serie tv come Modern Family, The Walking Dead e Winnie the Pooh) e il conduttore radiofonico lucchese Luca Massei, organizzatore di eventi comics e cosplay.

Edoardo Ciacci porta Ponch al Lucca Film Festival

Classe 1980, Edoardo Ciacci veste i panni di The Real Italian Ponch, rappresentando l’unico cosplayer ufficiale italiano e internazionale di Poncherello riconosciuto pubblicamente dallo stesso attore Erik Estrada.

La sua passione nasce da bambino, quando imitava il personaggio giocando con gli amici. L’ha poi ripresa e coltivata a partire dal 2005, una volta stabilizzata la vita lavorativa e familiare, fino a ricostruire nei minimi dettagli moto, uniforme e accessori: tutto identico a quello della serie tv.

Nel settembre 2024 il sogno si è coronato con l’incontro dal vivo con Erik Estrada a Santa Monica, in California, mentre nell’aprile 2026 Ciacci ha portato il suo Ponch anche oltremanica, al Kent Comic Con in Inghilterra.

La partecipazione al LecCosplay Movie Contest è nata quasi per caso, grazie all’invito di un’amica cosplayer, Valentina Matarazzo (che al Festival ha interpretato Francesca, “la Tata” della celebre serie tv e altri personaggi famosi del cinema). Da lì la decisione di iscriversi, ottenendo un risultato andato ben oltre le aspettative.

Un ulteriore traguardo raggiunto nella città che ospita da sempre il Lucca Comics & Games, consacrando The Real Italian Ponch anche in un contesto puramente cinematografico.

Tornato a casa, Edoardo ha commentato così il premio ottenuto a Lucca: «Mi fa molto piacere aver ricevuto questo riconoscimento: per me è il premio a una passione che porto avanti con il sorriso. Lo faccio per tenere vivi ricordi cari e condivisi con molte persone, ricordi che in tanti condividono con gioia anche online e che io riporto a galla attraverso il cosplay, cercando anche di alleggerire giornate che a volte possono essere difficili.

Attraverso le mie pagine social, e in particolare su TikTok con il mio palinsesto Freeway 80, ripercorro le puntate di Chips e rievoco le atmosfere indimenticabili degli anni ’80 e ’90 (e non solo). Grazie al grande seguito di persone che mi accompagnano ogni giorno, riesco a far riassaporare a tantissimi appassionati quel periodo unico e le emozioni legate a un pezzo di storia della TV».

Edoardo tiene inoltre a rivolgere un sentito ringraziamento a tutta l’organizzazione e allo staff del LecCosplay Movie Contest che, dietro le quinte, si sono dimostrati estremamente disponibili, professionali e accoglienti nei confronti di tutti i partecipanti per l’intera durata dell’evento.

«Un riconoscimento speciale va a mia moglie, Daniela Volpe, costante punto di riferimento e supporto prezioso in ogni progetto», dice Edoardo.

Daniela, insegnante di canto moderno e leader di un gruppo musicale con cui si esibisce interpretando le celebri sigle dei telefilm, rappresenta con la sua esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo una guida e una presenza fondamentale dietro le quinte di ogni performance e successo di Edoardo.

Il percorso di Edoardo racchiude in sé una preziosa lezione di vita, racchiusa anche nel brano che l’artista Pandem gli ha dedicato, intitolato proprio “The Real Italian Ponch”: «Un inno a non smettere mai di inseguire i propri sogni dell’infanzia – conclude Edoardo – Rimanere un po’ bambini nel cuore, a qualsiasi età e in qualsiasi ambito lavorativo o personale, è la vera chiave per continuare a sognare, emozionarsi e sentirsi davvero vivi».