GROSSETO – Più insegnanti, mediatori culturali e servizi, e non un limite al numero di studenti stranieri nelle classi. È la posizione di Laura Pranti, responsabile istruzione della federazione di Grosseto del Partito democratico, che interviene nel dibattito sulla proposta di introdurre un tetto massimo.

«Di fronte a questa proposta, la questione da porre è se si stia realmente cercando di governare un fenomeno complesso – afferma Laura Pranti – oppure se si stia costruendo l’ennesimo slogan elettorale».

La Costituzione e la scuola «aperta a tutti»

Per la responsabile del Pd, il punto di partenza è la Carta costituzionale. L’articolo 2, infatti, riconosce i diritti inviolabili della persona; l’articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza e l’articolo 10 disciplina, tra l’altro, il diritto d’asilo. Soprattutto, l’articolo 34 stabilisce che la scuola è aperta a tutti.

«Non agli italiani, non soltanto a chi è nato nel nostro Paese, ma a tutti – sottolinea Laura Pranti -. La Costituzione individua nell’istruzione uno degli strumenti per rendere effettivi uguaglianza, libertà e partecipazione. Ed è proprio la scuola uno dei principali luoghi in cui si costruiscono integrazione e appartenenza a una comunità».

Studenti stranieri e il rischio degli slogan

Per questo, secondo il Pd, non è condivisibile una politica che affronta il tema delle persone in termini di quote e numeri. Pranti ricorda che anche una parte importante del mondo cattolico chiede di governare l’immigrazione senza trasformarla in una bandiera ideologica.

«Si tratta di slogan elettorali costruiti ad arte anche per spostare l’attenzione dai problemi sui quali il Governo non sta dando risposte, a partire dal carovita e dall’aumento del prezzo dei carburanti – prosegue -. Questo non significa negare i problemi esistenti: regolare gli ingressi è un diritto e un dovere dello Stato. Governare, però, significa affrontare i problemi senza cercare capri espiatori e senza rinunciare ai principi sui quali è nata la Repubblica».

La realtà delle scuole in provincia di Grosseto

Il ragionamento, poi, si sposta sul territorio. In provincia di Grosseto, spiega la responsabile istruzione, esistono plessi scolastici complessi, spesso distribuiti su aree molto vaste e con una presenza significativa di alunni provenienti da famiglie di origine straniera.

«In questi contesti la risposta non può essere una logica di divisione o di mera distribuzione dei numeri – aggiunge Laura Pranti -. Servono risorse, insegnanti, mediatori culturali, servizi e una presenza educativa forte. La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni: è il primo spazio in cui bambini e ragazzi imparano la lingua, costruiscono relazioni e sviluppano un senso di appartenenza».

I timori per accorpamenti e presìdi

Infine, il Pd esprime preoccupazione per le scelte che rischiano di allontanare la scuola dalle comunità locali, a partire dall’accorpamento delle dirigenze scolastiche e dalla riduzione dei presìdi sul territorio.

«Dove aumenta la complessità, lo Stato dovrebbe essere più presente, non più distante – conclude Laura Pranti -. L’integrazione non si costruisce con un decreto, ma ogni mattina nelle classi, nei corridoi e nei quartieri. Una società costruisce integrazione attraverso l’educazione, non attraverso la separazione. E quando la scuola arretra, arretra anche la capacità delle istituzioni di costruire inclusione e cittadinanza».

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