GROSSETO – Torna anche per l’anno sportivo 2026/2027 “Muoversi per sentirsi liberi”, il progetto che dal 2014 permette a bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà economica di praticare sport gratuitamente.

Il progetto è rivolto ai minori con Isee familiare fino a 12.000 euro. In situazioni particolari, i Servizi Sociali possono valutare l’inserimento anche di minori con ISEE superiore, quando lo ritengano importante per il loro benessere.

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 30 ottobre 2026, fisicamente presso i Servizi Sociali, in via degli Apostoli, 11 (sopra il supermercato di via Clodia).

La partecipazione alle attività sportive è gratuita. Restano a carico delle famiglie eventuali spese assicurative e la certificazione medica.

Per il 2026/2027 il Comune ha destinato al progetto 15.000 euro, confermando la collaborazione con le Società Sportive del territorio. Più sport, più opportunità, più inclusione. Perché nessun bambino dovrebbe rinunciare allo sport per le difficoltà economiche della propria famiglia.

“Lo sport deve essere un’opportunità per tutti, soprattutto per i bambini e i ragazzi che vivono situazioni di difficoltà economica – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche Sociali Carla Minacci –. Con “Muoversi per sentirsi liberi” il Comune rinnova un progetto che dal 2014 sostiene concretamente le famiglie, permettendo ai più giovani di praticare sport gratuitamente e di vivere un’importante esperienza di crescita, socialità e inclusione.

Anche per l’anno sportivo 2026/2027 abbiamo scelto di confermare questo impegno, destinando 15mila euro al progetto e continuando a collaborare con le società sportive del territorio. Vogliamo che le difficoltà economiche non siano un ostacolo alla possibilità di fare sport: investire sui nostri bambini e sui nostri ragazzi significa investire sul futuro della nostra comunità”.