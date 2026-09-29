FIRENZE – Aiuole abbandonate, giardini sottoutilizzati, ex aree agricole urbane: il verde pubblico può diventare un’infrastruttura sociale, culturale e ambientale. È l’idea alla base di “Spazi Verdi Attivi“, il nuovo bando con cui Fondazione CR Firenze mette a disposizione 500 mila euro complessivi per sostenere il recupero e la riattivazione di aree verdi pubbliche degradate, per trasformarle in luoghi multifunzionali, sostenibili e inclusivi.

Il bando si rivolge a enti locali ed enti del Terzo Settore dei territori di Firenze e Città Metropolitana, Arezzo e provincia, Grosseto e provincia. I progetti dovranno prevedere azioni concrete per aumentare la biodiversità, promuovere l’educazione ambientale, contrastare le “isole di calore” e incoraggiare stili di vita sani, con particolare attenzione al coinvolgimento di anziani, minori e persone con disabilità. Saranno fortemente incoraggiati i percorsi partecipativi che coinvolgano i cittadini fin dalle fasi di ideazione.

Due le linee di intervento: da un lato il riadeguamento e la cura degli spazi, con piccole manutenzioni, miglioramento degli arredi e rifunzionalizzazione per renderli accessibili, accoglienti e sicuri; dall’altro l’animazione e il presidio sociale, con un palinsesto di attività culturali, educative, sportive o ambientali affidato agli enti del Terzo Settore, capaci di fare del verde un centro di aggregazione intergenerazionale.

Ogni progetto dovrà comprendere la progettazione e l’allestimento dello spazio, un calendario di attività di animazione e l’impegno a garantire presidio e manutenzione per almeno tre anni. Gli interventi potranno realizzarsi solo su aree di proprietà pubblica, in accordo con l’ente locale di riferimento, che dovrà far parte del partenariato o aver concesso lo spazio all’ente proponente. Possono candidarsi partenariati guidati da un ente del Terzo Settore insieme all’ente locale proprietario dell’area, oppure singoli enti del Terzo Settore già concessionari o affidatari dello spazio. Gli enti proponenti devono operare nei territori del bando, con sede legale o operativa di norma da almeno cinque anni, e avere tra le finalità la promozione della sostenibilità ambientale.

Il contributo della Fondazione non potrà superare il 70% del costo totale del progetto; la quota restante resta a carico del soggetto proponente, con mezzi propri o finanziamenti di terzi.

Il bando si chiude il 10 dicembre 2026.

“Con il bando Spazi Verdi Attivi vogliamo aiutare i territori a recuperare aree pubbliche trascurate e a trasformarle in luoghi accessibili, capaci di ospitare attività, creare occasioni di incontro e socialità – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Proprio per questo il bando è strutturato in modo da offrire sostegno sia gli interventi sugli spazi sia le attività e la cura necessarie a mantenerli vivi nel tempo. Il cambiamento climatico è una realtà ed è fondamentale mettere in campo quante più iniziative a tutela dell’ambiente e delle nostre preziose aree verdi. Soltanto attraverso la cura, gli spazipossono tornare a essere fruiti dalla comunità”.