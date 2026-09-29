SORANO – Il piano strutturale intercomunale non è stato approvato entro il 27 settembre e, di conseguenza, sono entrate in vigore le norme di salvaguardia, che di fatto bloccano le nuove costruzioni. A denunciarlo sono Ugo Lotti e Luciano Nucci, consiglieri di minoranza del Comune di Sorano, che accusano l’amministrazione di «inconcludenza e mancanza di programmazione», con conseguenze «dirette e pesanti sulle tasche dei cittadini, sul tessuto economico locale e sul decoro del territorio».

Piano strutturale e norme di salvaguardia

Secondo i due consiglieri, lo stop non riguarda soltanto le abitazioni private. «Il blocco colpisce duramente l’edilizia aziendale e agricola – spiegano Ugo Lotti e Luciano Nucci -: niente nuovi capannoni, niente stalle, nessun ampliamento per le nostre aziende. Sulla base della nostra esperienza professionale, per uscire da questo stallo ci vorrà un periodo considerevole».

Una paralisi che, a loro giudizio, si poteva evitare. «La causa principale – aggiungono – è l’irresponsabile scelta delle dimissioni dello scorso dicembre e il conseguente commissariamento, che ha allungato in maniera spropositata i tempi di approvazione del piano».

La navetta sociale ferma in magazzino

Il secondo fronte riguarda la navetta acquistata e donata al Comune dalla Fondazione Cassa di Risparmio per scopi sociali: un mezzo pensato per collegare le frazioni al capoluogo e aiutare anziani e persone fragili.

«Ad oggi giace inutilizzata nei magazzini comunali – denunciano i consiglieri -. Anzi, non del tutto: ci risulta sia stata usata solo per sporadici spostamenti di attrezzature o per trasportare la colonia felina alle operazioni di sterilizzazione. La Fondazione è davvero soddisfatta di come viene impiegato un bene donato con ben altri intenti? I cittadini delle frazioni attendono il servizio che spetta loro e che era già partito con la precedente amministrazione».

Rifiuti, a San Quirico tornano i cassonetti

Infine, la minoranza rivendica il dietrofront della maggioranza sulla raccolta dei rifiuti: a San Quirico, dopo la sperimentazione delle campane, sono stati ripristinati i cassonetti tradizionali. «Lo ripetevamo già in campagna elettorale: le campane non sono adatte alla conformazione del nostro territorio – affermano -. C’è voluto del tempo, ma alla fine la realtà ha bussato alla porta della Giunta».

La domanda a Sorano bene comune

In chiusura, Lotti e Nucci si rivolgono ai due consiglieri di Sorano bene comune usciti dal loro gruppo. «Come vi ponete di fronte a temi così cruciali per il futuro della comunità e di un territorio agricolo già in sofferenza? – chiedono -. Qual è oggi la vostra posizione e quali risposte intendete dare ai cittadini che avevano riposto fiducia in una visione precisa? Noi proseguiremo senza sconti la nostra azione di verifica e proposta, convinti che Sorano meriti serietà e chiarezza».

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