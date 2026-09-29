GROSSETO – L’assessora alla sanità della Toscana, Monia Monni, condivide la richiesta dei sindaci di definire insieme una visione complessiva della sanità della provincia di Grosseto prima di procedere con singole riorganizzazioni. La richiesta è arrivata dopo la riunione della Conferenza dei sindaci delle due zone distretto della provincia che si è svolta oggi, 29 settembre, e a cui, collegata da remoto, ha partecipato anche l’assessora.

«Condivido – commenta Monni – la posizione espressa all’unanimità dai sindaci. La Regione e l’Asl sono disponibili a un confronto per rendere più chiara la visione complessiva delle trasformazioni del sistema sanitario. È giusto condividere le strategie di riorganizzazione necessarie per rendere più efficaci le risposte, pur in presenza di minori risorse umane ed economiche”.

L’assessora ricorda che la delibera della Asl sulla riorganizzazione della rete chirurgica ha natura programmatoria. “Proprio per questo – precisa – il confronto non è concluso ed è necessario proseguire la concertazione con i sindaci, i territori, le organizzazioni sindacali e i professionisti e le professioniste come abbiamo fatto in queste settimane, esaminando insieme i dati e gli effetti delle scelte proposte prima di passare alla loro attuazione”.

La proposta di un Patto per la salute della Maremma per Monni va nella direzione giusta. “Dobbiamo – dice definire il ruolo dei diversi presidi all’interno di una rete provinciale integrata, tenendo conto anche delle distanze e delle caratteristiche delle aree interne. La Regione è disponibile a lavorare da subito con le Conferenze dei sindaci e con l’Asl Toscana Sud Est su obiettivi chiari e verificabili, continuando a coinvolgere i professionisti e le professioniste. Il contributo delle organizzazioni sindacali a questo percorso è altrettanto importante».

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