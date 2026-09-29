GROSSETO – Un nuovo confronto sulla sanità grossetana, fondato sulla condivisione dei dati, sul coinvolgimento dei territori e sulla definizione di una prospettiva complessiva per la rete ospedaliera e territoriale della provincia.

È quanto è emerso dalla riunione congiunta delle Conferenze dei sindaci delle due zone-distretto della provincia di Grosseto, nella giornata di oggi 29 settembre, dove i sindaci presenti hanno espresso all’unanimità la volontà di aprire una nuova fase di confronto con la Regione Toscana e con l’Azienda Usl Toscana Sud Est sul futuro della sanità maremmana.

La posizione assunta oggi segna un cambio di passo: prima di procedere con singole riorganizzazioni, i sindaci chiedono di definire insieme una visione complessiva della sanità della provincia di Grosseto. Da qui la proposta di un nuovo Patto per la salute della Maremma, che metta al centro la rete ospedaliera e territoriale nel suo complesso, le funzioni dei singoli presidi, il personale, gli investimenti, le risorse e i servizi di prossimità. Solo all’interno di questo quadro condiviso potranno essere valutate le singole scelte di riorganizzazione.

Al centro della discussione resta la riorganizzazione della rete chirurgica prevista dalla Deliberazione del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est n. 901 del 28 agosto 2026. La richiesta condivisa dai sindaci è ora quella di sospenderne l’attuazione, per consentire l’apertura di un confronto effettivo e strutturato con i territori. La richiesta nasce dalla necessità di superare una discussione limitata alla singola riorganizzazione chirurgica e di affrontare, invece, il tema più ampio del futuro della sanità provinciale.

I sindaci ritengono necessario mettere a disposizione della Conferenza tutti gli elementi utili a comprendere le conseguenze delle scelte organizzative: dati sui volumi e sugli esiti delle attività, personale, posti letto, utilizzo delle sale operatorie, liste d’attesa, trasferimenti dei pazienti, investimenti, risorse necessarie e impatto organizzativo ed economico. La prospettiva indicata è quella di considerare i presidi di Grosseto, Orbetello, Massa Marittima, Pitigliano e Castel del Piano come parti di un’unica rete provinciale, con funzioni differenti ma complementari. Il Misericordia dovrà poter sviluppare ulteriormente le attività ad alta complessità, le specializzazioni e le tecnologie avanzate, mentre gli ospedali periferici dovranno essere messi nelle condizioni di svolgere pienamente le proprie funzioni, con personale, risorse, investimenti e adeguati volumi di attività.

Allo stesso tempo, la programmazione dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche della Maremma: una provincia estesa, con grandi distanze, aree interne, bassa densità abitativa, una popolazione anziana e un forte incremento delle presenze durante la stagione turistica. La distanza geografica è un fattore sanitario e deve essere considerata nella programmazione dei servizi, insieme ai tempi di percorrenza, alle caratteristiche delle aree interne e alla necessità di garantire continuità assistenziale e prossimità delle cure.

Il nuovo percorso dovrà riguardare anche la sanità territoriale, l’integrazione tra ospedale e territorio, le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, la medicina generale, l’infermieristica di famiglia e comunità, l’assistenza domiciliare e la telemedicina, all’interno di una rete realmente integrata. Particolare attenzione dovrà essere dedicata anche al personale necessario per rendere pienamente operative le strutture e gli investimenti già programmati, compresi quelli realizzati nell’ambito del Pnrr. Da qui la proposta di avviare un nuovo Patto per la salute della Maremma, inteso come un percorso istituzionale tra Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Sud Est e Conferenze dei sindaci, nel quale definire insieme missione e prospettive dei singoli presidi, organizzazione della rete ospedaliera e territoriale, fabbisogno di personale, investimenti, liste d’attesa, mobilità sanitaria, risorse e obiettivi verificabili nel tempo.

La richiesta dei sindaci è quindi che, fino alla conclusione del confronto con la Conferenza dei sindaci, non sia attuata la riorganizzazione prevista nella delibera e aprire quindi immediatamente un tavolo di lavoro mettendo a disposizione i dati così da definire il Patto per la sanità provinciale. Un percorso nel quale le scelte sul futuro della rete sanitaria non siano semplicemente comunicate ai territori, ma costruite insieme ai territori. Un nuovo capitolo per la sanità della Maremma: più confronto, più programmazione, una rete provinciale integrata e un Patto condiviso per il futuro della salute dei cittadini.

La protesta della Cisl: «Sindacati esclusi dall’incontro tra sindaci e assessora Monni sulla riorganizzazione della chirurgia. C’è un problema di metodo»

A seguito della conferenza dei sindaci delle due zone sociosanitarie della provincia di Grosseto, che si è tenuta oggi, martedì 29 settembre, e che ha visto la partecipazione dell’assessora regionale alla Sanità Monia Monni, la Cisl di Grosseto interviene per chiarire la propria posizione, anche a seguito dell’incontro che ieri l’assessora ha avuto con le organizzazioni sindacali grossetane.

“Non siamo pregiudizialmente contrari a una riorganizzazione della rete chirurgica – dice Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – con l’obiettivo di migliorare la qualità, la sicurezza e l’appropriatezza delle cure. Ma dall’incontro avuto ieri, insieme a Cgil e Uil, con l’assessora Monni e la direzione sanitaria dell’Azienda Usl Toscana Sud Est non abbiamo avuto rassicurazioni su alcuni aspetti fondamentali, a partire dalla gestione delle emergenze chirurgiche a Massa Marittima che, a nostro parere, deve rimanere h24”.

Soprattutto, l’organizzazione sindacale grossetana evidenzia un problema di metodo, che riguarda la Conferenza dei sindaci. “Vogliamo dirlo con chiarezza – afferma Gobbi –. Le organizzazioni sindacali sono state escluse dall’incontro tra la Regione e i sindaci del territorio e questa è una scelta che, francamente, fatichiamo davvero a comprendere. Per fortuna, ieri, Cgil, Cisl e Uil hanno avuto l’opportunità di avere un confronto diretto con l’assessora Monni”.

Nella precedente Conferenza dei sindaci, infatti, le organizzazioni sindacali erano state convocate e coinvolte nella condivisione di un documento comune. “Un documento che, peraltro – prosegue Gobbi –, riprende molte delle questioni che la Cisl Funzione Pubblica aveva già sollevato a partire dalla fine di maggio, attraverso lettere indirizzate ai sindaci delle Colline Metallifere e successive prese di posizione pubbliche sulla tutela dei servizi e delle professionalità negli ospedali territoriali. La Cisl era stata lungimirante nel proporre un patto territoriale, abbiamo perso tre mesi di lavoro e confronto, ma possiamo ripartire con un confronto serrato”. “Quello che ci lascia perplessi è l’evidente contraddizione”, aggiunge il segretario generale di Cisl Grosseto. “Prima ci si chiede di partecipare, portare il nostro contributo e condividere un documento; poi, quando quel documento viene discusso direttamente con la Regione, il sindacato viene lasciato fuori. Non è una questione di protagonismo, ma di rispetto e coerenza nel metodo”.

“Non ci interessa essere presenti alla conferenza stampa convocata dopo l’incontro, contesto al quale siamo stati invitati a partecipare – ribadisce Gobbi –. Ci interessa essere presenti ai tavoli dove si decidono le scelte che riguardano cittadini, lavoratori e futuro della sanità della nostra provincia. E, dopo l’incontro di ieri, alla Regione continuiamo a chiedere risposte concrete: quelle ricevute finora non sono sufficienti a rassicurarci”.

E a proposito dell’incontro di ieri con l’assessora Monni, Gobbi sottolinea che: “Abbiamo apprezzato la disponibilità ad aprire un percorso di confronto e contiamo molto sui prossimi incontri con la Asl Toscana Sud Est. La delibera è stata definita un atto di programmazione e ci è stato assicurato che protocolli, modalità operative, tempi e organizzazione saranno oggetto dei passaggi successivi. È proprio lì che vogliamo esserci, perché il confronto deve servire anche a correggere ciò che eventualmente non funziona”. L’assessora ha effettivamente confermato la disponibilità al confronto sugli atti attuativi e anche a eventuali modifiche, se necessarie; restano, però, preoccupazioni molto concrete.

“Per fare dei semplici esempi – prosegue – se a Montieri si verifica un’urgenza e l’ambulanza deve partire da Follonica per raggiungere il paziente e poi trasportarlo fino a Grosseto, si può arrivare a tempi complessivi prossimi alle due ore”, illustra Gobbi. “Per questo non possiamo valutare la riorganizzazione soltanto sulla base dei volumi ospedalieri: dobbiamo tenere conto delle distanze, della conformazione della nostra provincia e dei tempi reali di accesso alle cure”. La provincia di Grosseto si estende per circa 4.500 chilometri quadrati e conta circa 215.000 residenti, distribuiti in centri distanti tra loro. Viabilità, popolazione anziana e aumento delle presenze turistiche in estate sono elementi essenziali per valutare la sicurezza dei percorsi di cura.

“Nel 2025 – aggiunge Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione Pubblica di Grosseto – Chirurgia generale dell’ospedale Sant’Andrea ha eseguito 67 interventi in urgenza e 1.137 interventi programmati di bassa e media complessità. Questi numeri vanno valutati insieme alla tipologia dei casi, agli orari degli interventi e ai tempi effettivi necessari per raggiungere un altro ospedale”.

Per la Cisl, dunque, la discussione sulla chirurgia d’urgenza a Massa Marittima non è chiusa. “Devono essere chiariti – sottolinea Gobbi – quali casi potranno continuare a essere gestiti nei presidi territoriali, quali verranno centralizzati, con quali professionalità e con quali risorse verrà contemporaneamente rafforzato il Misericordia. La stessa direzione sanitaria ha precisato che questi aspetti operativi dovranno essere definiti successivamente”.

Il confronto di ieri assume ancora più importanza perché si inserisce in una fase nella quale sta finalmente ripartendo anche il dialogo regionale sulla sanità tra Regione e organizzazioni sindacali. “Un confronto che Cgil, Cisl e Uil regionali chiedevano da tempo – conclude Gobbi – e sul quale riteniamo importante non disperdere adesso l’apertura registrata”.