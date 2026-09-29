SCANSANO – “Quello che contesto è il metodo, la non chiarezza, il decidere senza confronto”. È questo il punto centrale dell’intervento della sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi, nella seduta della Giunta esecutiva del Coeso – Società della Salute, che si è tenuta ieri, lunedì 28 settembre, nella quale è stata affrontata anche la situazione della Rsa “San Giovanni” di Scansano.

“Ho appreso dagli atti della seduta che nel piano di ottimizzazione allegato al bilancio consuntivo 2025 era contenuta l’analisi della situazione della struttura – spiega la sindaca Ginesi – e la prospettiva di una probabile chiusura, senza che vi fosse stato un preventivo confronto con l’amministrazione comunale e ho fatto presente il mio disappunto anche in sede di Giunta esecutiva”.

La Rsa “San Giovanni” vive da anni una situazione di difficoltà. “Nel 2022 – ricorda Ginesi – i posti sono stati ridotti da 35 a 25, a causa di criticità legate alla sicurezza antincendio e, da allora, sono state sollecitate più volte soluzioni per la messa in sicurezza e il recupero della struttura, senza arrivare a un intervento risolutivo”.

Per Maria Bice Ginesi, però, “la questione non può essere affrontata esclusivamente in termini economici o gestionali. La Rsa rappresenta, infatti, un presidio importante per la comunità e il suo futuro deve essere affrontato attraverso un confronto con il territorio, perché un sindaco e un’amministrazione conoscono il proprio territorio e le sue esigenze”, sottolinea.

La probabile chiusura della Rsa apre, inoltre, una questione più ampia: “Quella del futuro dell’intero complesso del ‘San Giovanni’, circa 3.500 metri quadri situati nel centro del paese, in parte già inutilizzati e in condizioni di degrado. Ho chiesto e ribadisco – prosegue Ginesi – l’apertura di un tavolo di confronto con Comune, Coeso, Asl Toscana sud est e Regione Toscana affinché sia il territorio a partecipare alla definizione di un progetto di recupero e riutilizzo dell’immobile. L’obiettivo è evitare che una struttura così importante possa trasformarsi in un ulteriore elemento di degrado e, al contrario, individuare una soluzione capace di riportare servizi e opportunità occupazionali a Scansano”.

Accanto alla Rsa, emerge poi una forte preoccupazione per il futuro del distretto sanitario di Scansano e dei servizi oggi presenti nel complesso: gli ambulatori, il punto prelievi, l’ufficio delle assistenti sociali e l’ufficio per il ritiro dei referti. “Ho chiesto chiarimenti sul destino di questi servizi – continua Ginesi – e precisazioni sul progetto della Casa di comunità spoke, annunciato, anni fa, per Scansano”.

La preoccupazione, dunque, è che alla probabile chiusura della Rsa possa accompagnarsi un progressivo indebolimento del presidio sociosanitario presente nel paese. “Per questo – conclude Ginesi – l’amministrazione comunale ritiene necessario conoscere con chiarezza il futuro del distretto e dei servizi territoriali, prima che vengano assunte decisioni che possano incidere sulla loro presenza a Scansano e sulla salute dell’intera comunità”.

Proprio per affrontare pubblicamente questi temi, sarà convocato un Consiglio comunale aperto presso il Teatro Castagnoli di Scansano, al quale saranno invitati i vertici dell’Asl Toscana sud est e del Coeso – Società della Salute. “Sarà questa l’occasione – sottolinea Ginesi – per mettere intorno allo stesso tavolo le istituzioni, ascoltare le posizioni dei diversi soggetti coinvolti e discutere con la comunità il futuro della Rsa, del distretto sanitario e dell’intero complesso del San Giovanni”.

Al termine del suo intervento nella Giunta esecutiva, Maria Bice Ginesi ha espresso voto contrario sul bilancio presentato e sul documento a esso collegato, contenente la relazione relativa alla Rsa “San Giovanni”. Un voto contrario motivato dalla modalità con cui è stata affrontata la vicenda e dalla mancanza di un preventivo confronto con l’amministrazione comunale di Scansano.

“Vogliamo proporre noi la soluzione migliore, vogliamo gestire noi il percorso, vogliamo decidere noi, non vogliamo imposizioni”, conclude Ginesi, chiedendo alla Regione Toscana un sostegno concreto e rivendicando per l’amministrazione comunale un ruolo centrale nella definizione delle scelte che riguardano il territorio.

La vicenda della Rsa “San Giovanni” diventa così una questione più ampia: non soltanto il futuro di una struttura, ma la tutela dei servizi sociosanitari e la possibilità per la comunità di Scansano di partecipare alle decisioni che la riguardano.