ORBETELLO – Il Comune di Orbetello avvia un nuovo ciclo di interventi destinati alla riqualificazione di alcuni dei luoghi più importanti e frequentati del territorio. Sono infatti in corso le procedure per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativi a tre opere pubbliche: il rifacimento di Corso Italia, delle piazze Eroe dei Due Mondi e del Plebiscito, la riqualificazione di piazza delle Regioni ad Albinia e la realizzazione del nuovo campo in sintetico dello stadio Vezzosi.

«Parliamo di tre interventi strategici – spiega il sindaco Andrea Casamenti – sui quali stiamo lavorando con l’obiettivo di incidere in maniera profonda e duratura sulla qualità degli spazi pubblici e sulla loro fruibilità. Nelle prossime settimane saranno affidati gli incarichi ai progettisti e potremo entrare nel vivo della fase progettuale».

L’intervento su Corso Italia

L’intervento economicamente più rilevante riguarda Corso Italia, nel centro storico di Orbetello, con una stima di circa 2 milioni e mezzo di euro. Il progetto interesserà l’intero asse, dall’ingresso fino alla sua parte terminale, e comprenderà anche piazza Eroe dei Due Mondi e piazza del Plebiscito, con il rifacimento della pavimentazione e una riqualificazione complessiva degli spazi.

La riqualificazione di piazza delle Regioni

Ad Albinia l’amministrazione punta invece alla completa riqualificazione di piazza delle Regioni, per un investimento stimato in circa 1,2 milioni di euro. La nuova piazza sarà pavimentata e ripensata per diventare uno spazio ancora più versatile, in grado di ospitare manifestazioni, eventi culturali e sportivi, concerti, iniziative turistiche e momenti di aggregazione. Ma non solo: l’amministrazione sta già pensando a un profondo intervento di riqualificazione e di manutenzione straordinaria al campo sportivo Combi di Albinia, pensato per restituirlo alla piena fruizione e funzionalità da parte dell’utenza.

Il nuovo campo dello stadio Vezzosi

Il terzo intervento riguarda infine lo storico stadio Vezzosi, dove è prevista la realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica, con un investimento stimato in circa 700mila euro.

Il confronto con il territorio

«Una volta individuati i progettisti – prosegue Casamenti – vogliamo aprire una fase di confronto sui tre interventi. Per piazza delle Regioni coinvolgeremo le associazioni e i cittadini di Albinia che vorranno offrire idee e contributi; per il Vezzosi il confronto riguarderà la società sportiva e chi utilizza e gestisce quotidianamente l’impianto; per Corso Italia coinvolgeremo i commercianti. Con il Centro commerciale naturale abbiamo già avuto un primo incontro informale, ma il percorso sarà esteso a tutte le attività interessate dall’intervento».

Il metodo, sottolinea il sindaco, è quello già seguito dall’amministrazione per altri importanti interventi sul territorio, a partire dalla nuova piazza di Fonteblanda, già realizzata, fino alla pista ciclopedonale Tirrenica, i cui lavori sono attualmente in corso e per la quale il Comune ha stanziato 500mila euro nell’ambito di un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro sul territorio comunale.

Casamenti: «Opere destinate a durare»

«In questi dieci anni abbiamo investito decine di milioni di euro nelle opere pubbliche, intervenendo nelle diverse frazioni e nel capoluogo. Adesso vogliamo fare un ulteriore passo avanti. Corso Italia, piazza delle Regioni e il Vezzosi sono luoghi centrali nella vita delle rispettive comunità e gli interventi che stiamo programmando sono destinati a rimanere nel tempo. Non si tratta di manutenzioni ordinarie, ma di opere capaci di ridisegnare spazi che non vengono interessati da trasformazioni di questa portata da molti anni e che accompagneranno Orbetello e Albinia per i prossimi decenni».

«È una programmazione impegnativa – conclude Casamenti – che richiede un grande lavoro già nella fase preliminare e progettuale. Per questo voglio ringraziare il settore Lavori pubblici del Comune e il delegato Roberto Berardi, che stanno seguendo con grande impegno la preparazione di questi tre interventi. La progettazione rappresenta il primo passaggio concreto per trasformare queste scelte in opere e consegnare al territorio spazi pubblici rinnovati, funzionali e pensati per durare».

TUTTE LE NOTIZIE DI CRONACA