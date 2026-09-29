GROSSETO – Un’auto ha abbattuto un palo della luce e ha urtato una vettura parcheggiata. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto, del 118 e della polizia municipale.

La dinamica dell’incidente

Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura, guidata da una donna, ha colpito e abbattuto un palo della pubblica illuminazione; subito dopo, ha urtato un’auto in sosta. Nel momento dell’impatto, stando a quanto emerso finora, a bordo si trovava soltanto la conducente.

Conducente estratta dall’abitacolo

Una volta sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre la donna dall’abitacolo. Successivamente, i soccorritori l’hanno affidata alle cure dei sanitari, che l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle sue condizioni.

Rimosso il palo della luce pericolante

Dopo le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area. Il palo della luce, infatti, era rimasto in una posizione pericolosa per il transito di auto e pedoni: per questo motivo la squadra ha proceduto alla sua rimozione completa, con cui si è concluso l’intervento.

Gli accertamenti della polizia municipale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia municipale, a cui spetta ora il compito di ricostruire quanto accaduto. Gli agenti dovranno chiarire, in particolare, per quale motivo la conducente abbia perso il controllo del mezzo e se nell’incidente abbiano avuto un ruolo altri fattori, come le condizioni della strada o un eventuale malore. Nel frattempo, i danni riguardano l’impianto di illuminazione pubblica e l’auto parcheggiata, oltre alla vettura della donna.

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