GROSSETO – Un incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle 10.30, all’impianto di trattamento rifiuti di via Rubino, nella zona nord della città. Le fiamme sono divampate all’interno di un sito adibito allo stoccaggio dei rifiuti e hanno richiesto l’intervento di due squadre del Comando dei vigili del fuoco di Grosseto.

L’intervento all’impianto di trattamento rifiuti

Una volta giunte sul posto, le squadre hanno attaccato subito l’incendio. Grazie al lavoro dei pompieri, le fiamme sono state contenute nell’area in cui si erano sviluppate: in questo modo, i vigili del fuoco sono riusciti a impedirne la propagazione al restante materiale stoccato all’interno del sito, scongiurando conseguenze più gravi.

Lo smassamento per evitare nuovi focolai

Terminate le operazioni di spegnimento, però, l’intervento non si è concluso. I vigili del fuoco, infatti, hanno effettuato lo smassamento del materiale interessato dalle fiamme: un’operazione che consiste nello smuovere e rivoltare i cumuli bruciati per raggiungere anche gli strati più interni. In incendi di questo tipo, infatti, il fuoco può continuare a covare sotto la superficie; per questo motivo lo smassamento serve a individuare eventuali focolai residui e a prevenire una possibile ripresa delle fiamme.

Le cause ancora da chiarire

Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause dell’incendio né sull’entità dei danni all’impianto. Allo stesso modo, i vigili del fuoco non hanno segnalato persone coinvolte. Nelle prime fasi dell’intervento, la colonna di fumo proveniente dalla zona nord della città aveva attirato l’attenzione di numerosi residenti; con lo spegnimento delle fiamme e la conclusione delle operazioni di bonifica, la situazione è tornata sotto controllo.