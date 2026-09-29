GROSSETO – Si è celebrata oggi, a Grosseto, la festività di San Michele Arcangelo, proclamato da Papa Pio XII il 29 settembre 1949 santo patrono e protettore della Polizia di Stato.

La sua figura rappresenta un importante simbolo della missione che ogni giorno vede impegnate le donne e gli uomini della Polizia di Stato e, in occasione della ricorrenza, anche quest’anno la Questura ha celebrato la giornata con momenti dedicati al ricordo, alla fede e alla vicinanza alla cittadinanza.

La cerimonia in Questura

La cerimonia ha avuto inizio all’interno della Questura di Grosseto con la deposizione di una corona d’alloro al cippo in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato, in memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. È seguita la messa presieduta dal vescovo, monsignor Bernardino Giordano, nella chiesa di San Francesco.

L’incontro con la cittadinanza

La giornata è stata anche un’importante occasione per incontrare la cittadinanza e permettere a grandi e piccoli di conoscere da vicino il lavoro che le donne e gli uomini della Polizia di Stato svolgono ogni giorno al servizio della comunità.

Negli spazi esterni della chiesa di San Francesco sono stati allestiti dei gazebo curati dagli operatori della Polizia scientifica e dalla Polizia stradale, a disposizione dei cittadini per raccontare le attività, mostrare gli strumenti utilizzati nel lavoro quotidiano e i mezzi in dotazione e rispondere alle curiosità dei presenti.