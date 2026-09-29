GROSSETO – Complesso intervento nella serata di ieri, a partire dalle 18 circa, sulla strada provinciale del Bozzone, nel comune di Grosseto, dove un bilico che trasportava pomodori è uscito di strada, sbandando e finendo nella banchina laterale.

L’intervento

La prima squadra dei vigili del fuoco, intervenuta con Aps e autogrù, ha provveduto a scaricare il mezzo dei generi ortofrutticoli, a rimetterlo in carreggiata tramite l’utilizzo dell’autogrù e a caricare nuovamente i prodotti, per permettere al mezzo pesante di proseguire la marcia.

L’intervento ha visto avvicendarsi due squadre, per un totale di dodici unità: quella del turno diurno e quella del turno notturno, che ha dato il cambio ai primi uomini intervenuti. Sul posto la polizia municipale di Grosseto, che ha interrotto il traffico dei veicoli sul tratto di strada interessato. Non si registrano feriti.

TUTTE LE NOTIZIE DI CRONACA