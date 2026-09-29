GAVORRANO – Durante il Consiglio comunale di Gavorrano, la discussione sulla mozione relativa al “Signal for Help” si è trasformata in un acceso confronto, «sfociato in un attacco verbale verso la consigliera proponente». A raccontarlo è il gruppo consiliare Gavorrano progressisti uniti che stigmatizza il gesto del «capogruppo di opposizione Andrea Maule che ha fisicamente strappato il foglio della proposta di integrazione».

La proposta di integrazione

La maggioranza ha proposto un’integrazione «per ampliare il tema della mozione e porre al centro la prevenzione della violenza di genere, con particolare attenzione al miglioramento della normativa nazionale, all’educazione dei giovani al rispetto, al consenso, alle relazioni sane e al riconoscimento dei primi comportamenti di controllo e possesso».

L’obiettivo, spiega il gruppo, «era chiaro: accanto agli strumenti per chiedere aiuto quando una situazione di violenza è già in atto, è necessario intervenire prima, attraverso una facilitazione burocratica e normativa e un maggiore impegno educativo e istituzionale, a partire dalla scuola».

Il foglio strappato in aula

Il dibattito in aula «è degenerato quando il capogruppo di opposizione Andrea Maule ha fisicamente strappato il foglio della proposta di integrazione, dichiarando la volontà di rifiutare la proposta e sostenendo la sola validità del testo originario».

Al termine della seduta, la polemica politica e istituzionale è ulteriormente sfociata, secondo la nota, «in un duro attacco verbale rivolto alla consigliera di maggioranza Caterina Marisca, proponente del contributo integrativo. Un gesto e un atteggiamento che, sottolinea il gruppo, hanno segnato negativamente il confronto su un tema che dovrebbe invece vedere le istituzioni impegnate nella ricerca della massima condivisione».

«Il controllo non è amore»

«Il Signal for Help è uno strumento importante, ma non possiamo limitarci a insegnare a una donna come chiedere aiuto quando il pericolo è già presente. Dobbiamo lavorare affinché i giovani imparino prima che il controllo non è amore, la gelosia non è possesso e il rispetto non è negoziabile» affermano dal gruppo».

La proposta della maggioranza «intendeva rafforzare l’impegno sulla prevenzione, chiedendo anche alle istituzioni nazionali strumenti adeguati per affrontare questi temi nel mondo della scuola. La violenza di genere, infatti, non può essere affrontata soltanto nell’emergenza: servono certamente campagne informative, strumenti di aiuto e numeri dedicati, ma è altrettanto necessario intervenire sulle cause culturali e relazionali che possono alimentare comportamenti violenti e di controllo».

«La prevenzione non ha colore politico»

«La prevenzione non dovrebbe avere colore politico. E davanti alla violenza di genere, il confronto dovrebbe essere all’altezza della gravità del problema» prosegue la nota. «Come istituzione, riteniamo che il Consiglio comunale debba essere prima di tutto un luogo di confronto, ascolto e rispetto reciproco. Le differenze politiche sono parte integrante della democrazia, ma non possono diventare un ostacolo alla discussione su temi che riguardano la tutela delle persone e la crescita della nostra comunità».

«Per questo abbiamo deciso, comunque, di votare a favore della mozione, poiché fermamente convinti di sostenere ogni iniziativa che contribuisca a rafforzare la cultura del rispetto, della prevenzione e della parità, nella convinzione che il contrasto alla violenza di genere richieda l’impegno concreto e responsabile di tutte le istituzioni, a ogni livello» conclude il gruppo consiliare Gavorrano progressisti uniti.

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