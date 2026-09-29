GAVORRANO – Un nuovo riconoscimento per La Luna, che questa mattina è stata premiata durante il Consiglio comunale di Gavorrano per l’importante risultato recentemente ottenuto.

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La sindaca Stefania Ulivieri e l’intero Consiglio comunale hanno voluto consegnarle un’onorificenza, accompagnata da una targa, per congratularsi con lei per il successo raggiunto e per il talento con cui riesce a veicolare messaggi importanti attraverso la musica, con leggerezza, sensibilità e grande capacità artistica.

L’orgoglio della comunità

Un riconoscimento che vuole rappresentare anche la vicinanza e l’orgoglio dell’intera comunità gavorranese nei confronti di una giovane artista che continua a portare avanti il proprio percorso con determinazione e passione.

Il prossimo obiettivo: il Premio Tenco

Ora Luna si prepara alla chiusura del suo secondo progetto ufficiale e guarda già al prossimo importante obiettivo: il Premio Tenco, come ha annunciato questa mattina nel corso del Consiglio comunale. Un nuovo traguardo ambizioso, per il quale tutta la comunità di Gavorrano è pronta a fare il tifo.

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