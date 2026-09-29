GROSSETO – Il cambiamento climatico, gli eventi meteorologici sempre più intensi, la memoria dell’alluvione del 1966 e soprattutto una domanda: come possiamo difendere oggi il nostro territorio e prepararci alle sfide dei prossimi anni?

È dedicata all’Ombrone e al futuro della gestione dell’acqua questa nuova puntata di “Difendiamo il territorio”, la rubrica de Il Giunco realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Le nostre telecamere hanno seguito la giornata “Dalla crisi dell’acqua all’Atlante delle Rive”, ospitata alla centrale di San Martino in occasione della Giornata mondiale dei fiumi. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, tecnici, studiosi e rappresentanti del territorio per parlare del passato, ma soprattutto del presente e del futuro dell’Ombrone.

Al centro del confronto anche i dati sul cambiamento climatico. L’estate 2026 ha fatto registrare in Maremma temperature particolarmente elevate, mentre sul fronte delle precipitazioni il problema non è soltanto quanta pioggia cade, ma la sua concentrazione in periodi sempre più brevi. Negli ultimi vent’anni sono stati registrati 11 eventi con oltre 40 millimetri di pioggia in un’ora, contro i 22 dell’intero cinquantennio precedente.

Un cambiamento che impone nuove strategie per la prevenzione del rischio idraulico, la manutenzione dei corsi d’acqua e la gestione della risorsa idrica.

Nel video di Difendiamo il territorio raccontiamo la giornata attraverso le immagini e le voci dei protagonisti, partendo dal legame storico tra Grosseto e l’Ombrone e dalla memoria della grande alluvione del 4 novembre 1966, fino alle strategie messe in campo oggi per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.

Un viaggio tra memoria, scienza, prevenzione e cultura dell’acqua, per capire come sta cambiando la Maremma e quale ruolo possono avere istituzioni e cittadini nella tutela di un territorio che con i suoi fiumi ha sempre convissuto.