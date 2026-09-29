ORBETELLO – Hanno preso il via ieri mattina le operazioni straordinarie di derattizzazione alla Giannella disposte dal Comune di Orbetello. L’intervento interessa la postazione di raccolta dei rifiuti situata lungo la strada provinciale della Giannella, all’altezza del civico 165.

Le segnalazioni dei residenti e il sopralluogo

Il Comune ha deciso di intervenire «dopo le numerose segnalazioni relative a una forte presenza di roditori nella zona. In seguito, i tecnici hanno effettuato un sopralluogo insieme alla ditta incaricata del servizio di derattizzazione di vie, aree e giardini pubblici e, al termine della verifica, hanno riscontrato la necessità di un intervento straordinario e mirato».

Per questo motivo il sindaco ha firmato l’ordinanza numero 272 del 25 settembre, «con l’obiettivo di rispondere tempestivamente a un problema di igiene urbana e ambientale e di tutelare la salute pubblica, considerata la significativa presenza di roditori rilevata nell’area».

I tempi della derattizzazione alla Giannella

Le operazioni sono iniziate nelle prime ore di ieri, lunedì 28 settembre. A eseguirle è la ditta Branca srl, che proseguirà per il tempo necessario a completare l’intervento: in ogni caso, i lavori non andranno oltre il 31 ottobre.

Area transennata e attenzione agli animali

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, l’area resterà temporaneamente interdetta e delimitata con apposite transenne. Inoltre, in via precauzionale, il Comune invita proprietari e conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle zone chiuse per tutta la durata del provvedimento.

Infine, l’amministrazione comunale raccomanda a residenti e passanti di rispettare le delimitazioni e le indicazioni presenti sul posto durante lo svolgimento dell’intervento. Una collaborazione necessaria, soprattutto in un’area frequentata ogni giorno da chi conferisce i rifiuti e lungo una delle strade che collegano Orbetello all’Argentario.

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