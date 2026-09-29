FOLLONICA – La salute del territorio passa anche dall’ascolto dei cittadini. A Follonica Cittadinanzattiva Toscana, attraverso il gruppo Follonica-Grosseto, promuove una consultazione pubblica dedicata alla futura Casa della Comunità, con il patrocinio del Comune di Follonica.

L’obiettivo è coinvolgere direttamente la popolazione nella progettazione di una sanità territoriale più vicina, accessibile e costruita intorno ai bisogni reali della comunità. Per la prima volta i cittadini saranno chiamati a esprimersi in maniera strutturata su un progetto destinato a incidere sull’organizzazione dei servizi sanitari locali.

L’iniziativa si svilupperà nell’arco di due giornate, pensate per unire l’ascolto della popolazione al confronto con le istituzioni e con i referenti dell’Azienda sanitaria.

Il 1° ottobre parte la consultazione

La prima giornata è in programma giovedì 1° ottobre al Casello Idraulico di via Roma. Dalle 10.30 alle 19 i volontari di Cittadinanzattiva saranno presenti per distribuire i questionari cartacei, illustrarne le finalità e aiutare i cittadini nella compilazione.

La scelta del formato cartaceo nasce dalla volontà di garantire la più ampia partecipazione possibile, permettendo anche alle fasce più anziane o fragili della popolazione di esprimere facilmente il proprio punto di vista.

La compilazione sarà anonima e consentirà di raccogliere indicazioni, esigenze e aspettative dei residenti rispetto alla futura Casa della Comunità.

Il confronto con l’Asl Toscana Sud Est

Il secondo appuntamento è previsto venerdì 2 ottobre, alle 17.30, sempre al Casello Idraulico. Si terrà un convegno pubblico al quale parteciperanno i referenti dell’Asl Toscana Sud Est e gli amministratori locali.

Durante l’incontro saranno illustrate le linee guida della Casa della Comunità e il possibile impatto della nuova rete integrata di servizi sulla vita quotidiana dei cittadini.

Al centro ci sarà un modello di assistenza territoriale che mette in relazione diverse professionalità, tra cui medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e assistenti sociali.

«Un servizio modellato sulle necessità di Follonica»

«La Casa della Comunità non deve essere solo una struttura fisica, ma un servizio vivo e modellato sulle reali necessità di chi abita a Follonica», spiega Eleonora Di Buduo, referente di Cittadinanzattiva Follonica.

«I dati che raccoglieremo con i questionari cartacei saranno analizzati e condivisi con l’Azienda sanitaria per orientare le scelte concrete su prevenzione, gestione delle cronicità e assistenza», aggiunge.

La consultazione punta quindi a trasformare le esigenze espresse dalla popolazione in elementi utili per il confronto con l’Azienda sanitaria e per le future scelte organizzative.

Due giornate per costruire la sanità del futuro

L’iniziativa vuole mettere al centro la partecipazione e creare un collegamento diretto tra cittadini, amministrazione e sistema sanitario.

L’invito di Cittadinanzattiva è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare sia alla raccolta dei questionari sia al convegno pubblico del 2 ottobre, per contribuire alla definizione dei servizi della futura Casa della Comunità e portare all’attenzione di chi dovrà progettarli le esigenze concrete della popolazione.