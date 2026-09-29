MAGLIANO IN TOSCANA – Cavalli liberi di passare da un lato all’altro della strada, da un campo all’altro sempre attraversando l’asfalto.

Cavalli in strada tra Magliano e Pereta

La situazione, ormai nota, si ripete da tempo, e mette in apprensione gli automobilisti che si trovano a percorrere il tratto di strada tra Magliano in Toscana e Pereta.

In molti lamentano la pericolosità della cosa, specie di notte e se percorri la strada in moto.

Ordinanze e denunce, ma il problema resta

Più volte il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, ha fatto ordinanze al riguardo per prescrivere che i cavalli vengano tenuti all’interno dei recinti e alcuni cittadini avrebbero anche fatto denuncia alle forze dell’ordine ma al momento la situazione non è ancora stata risolta (se non per brevi periodi) come si vede da alcune foto pubblicate su Facebook e che ci sono state segnalate da un nostro lettore.