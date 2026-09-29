GROSSETO – Quando i vigili del fuoco sono arrivati, le fiamme erano già spente: ci avevano pensato i proprietari con un estintore. È successo questa mattina, alle 11.40, in via Ugo Bassi, dove un’auto in fiamme ha richiesto l’intervento di una squadra del Comando di Grosseto.

L’auto in fiamme spenta dai proprietari

La squadra era partita per verificare l’incendio che aveva interessato la vettura. Tuttavia, una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il rogo già estinto: i proprietari, infatti, erano intervenuti tempestivamente utilizzando un estintore, evitando così che le fiamme si estendessero al resto del mezzo o ad altri veicoli.

Le verifiche dei vigili del fuoco

A quel punto, il personale dei vigili del fuoco ha effettuato tutti i controlli necessari sull’auto. Inoltre, la squadra ha provveduto al raffreddamento delle parti meccaniche ancora surriscaldate: un’operazione indispensabile, perché il calore residuo può provocare una ripresa dell’incendio anche dopo lo spegnimento delle fiamme. Fortunatamente, non si registrano persone ferite. Al momento, invece, non sono state rese note le cause dell’incendio.

QUI TUTTE LE NOTIZIE DI CRONACA